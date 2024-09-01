В ФРГ просят Берлин и Париж остановить огонь на Украине

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Общественная организация Германии попросила Берлин и Париж выступить за прекращение боев на Украины. Открытое письмо с призывом опубликовали в газете Berliner Zeitung по случаю 85-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября 1939.
«Мы требуем сложить оружие. Мы призываем правительство ФРГ, Францию и европейских партнеров обратиться к Украине и Российской Федерации с конкретными инициативами», – написали представители общественной «Группы Новое начало».
Заявление подписали 28 человек, в числе которых ученые, политики и журналисты. В письме говорится о «ядерной пропасти», которая увеличивается с каждым днем и у конфликта может быть только мирное решение.
«Целью должно быть прекращение огня, а затем мирные переговоры без каких-либо предварительных условий», – указано в обращении.
Ранее, немецкий журналист Юлиан Репке назвал потерю Красноармейска и ДНР неизмеримой для Киева. Вместе с тем Берлин намерен поставить на Украину снайперские винтовки, беспилотные летательные аппараты и ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot.
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Лия Мурадьян