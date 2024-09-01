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Рябков: Ядерная доктрина России изменится на основе эскалации Запада

Россия изменит ядерную доктрину из-за действий Запада
01 сентября 2024, 15:26
Фото: IStock/Дмитрий Ларичев

Фото: IStock/Дмитрий Ларичев

Россия изменит ядерную доктрину на основе действий Запада за последние годы а также в ходе специальной военной операцией. Об этом сообщил 1 сентября замминистра МИД РФ Сергей Рябков.
«Работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию», – приводит комментарий Рябкова ТАСС.

Корректировка ядерной доктрины России также обусловлена анализом развития конфликтов в мире за последние годы, пояснил замглавы МИД. Это включает и «эскалационный курс наших западных противников» в период спецоперации.



Ранее об изменении ядерной доктрины говорил глава МИД Сергей Лавров. Министр также отмечал, что власти США знают о содержании этой доктрины. По данным Министерства, в доктрину нужно внести уточняющие пункты.

Возможность коррекции концепции использования ядерного оружия также не исключал президент России Владимир Путин

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#мид
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МИД ответило на подготовку базы НАТО в Литве «для защиты от России»
МИД назвало провокацией военную активность НАТО у границ России
01 сентября 2024, 13:34

Фото: МИД РФ

Рост военных потенциалов и активности НАТО рядом с границами России носит провокационный характер. Об этом 1 сентября заявил МИД России, комментируя строительство военной базы в Литве для солдат бундесвера.
В министерстве отметили, что первые военные бундесвера прибыли в Польшу в апреле, а в 2025 году НАТО объявит об официальном укреплении немецкой бригады. По планам альянса, эта база должна принять первый удар России в случае нападения на страны Прибалтики.
«Мы постоянно подчеркиваем, что увеличение активности и военных потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер», – цитирует комментарий МИД РИА Новости.
В министерстве также добавили, что расширение враждебно настроенного к России НАТО повышает напряженность и вынуждает Москву принимать меры защиты.

Стоящаяся военная база НАТО в Литве расположена в Руднинкае – это в 20 километрах от белорусской границы. В 2027 году там планируют разместить
Четыре тысячи немецких солдат.

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Вучич заявил, что Сербия не станет «троянским конем» России в ЕС
Президент Вучич исключил, что Сербия станет «троянским конем» России в ЕС
01 сентября 2024, 10:40

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич заявил на Форуме глобальной безопасности GLOBSEC 2024, что после вступления в ЕС Сербия не будет продвигать интересы РФ в блоке. Об этом сообщает b92.net.
По его словам, он неоднократно слышал утверждения о том, что Сербия может быть «троянским конем России» в Евросоюзе. Вучич отметил, что хотя он намерен поддерживать хорошие отношения с РФ, продвигать её интересы в блоке не станет.

Уточняется, что Вучич не общался с главой российского государства Владимиром Путиным в течение двух с половиной лет. Однако президент Сербии добавил, что страна традиционно поддерживает крепкие связи с Россией, так как это исторически сложившаяся традиция между народами.
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#сербия
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В США выразили сомнения относительно версии Украины по крушению F-16
01 сентября 2024, 06:43

Фото: iStock/KuntalSaha

Два анонимных высокопоставленных американских военных чиновника допустили, что потеря Украиной истребителей F-16, переданных Западом, могла быть никак не связана с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает газета The New York Times.
Источники сомневаются в официальной позиции Украины по поводу крушения F-16.

«Два высокопоставленных военных США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной крушения F-16», – отмечает NYT.

Действующий пилот ВСУ, имя которого не разглашается, пожаловался газете на проблемы в своем подразделении. Он указал на бюрократию и устаревшие структуры.

28 августа стало известно об уничтожении первого американского истребителя F-16, поставленного ВСУ. Самолет базировался на военном аэродроме в Хмельницкой области на западе страны.

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#истребитель f-16
#сша
#украина
#всу
#обстрел
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На Западе рассказали о закономерности планов Зеленского
Журналист Мате: США вознаграждает Зеленского поддержкой за политику агрессии
01 сентября 2024, 02:16

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom канадский журналист Аарон Мате заявил, что в планах президента Украины Владимира Зеленского есть закономерность.
По словам журналиста, Соединенные Штаты поддерживают агрессивную политику президента Зеленского. В частности, Киев начал наступление в Курской области, а президент США Джо Байден поддержал украинских чиновников, отказавшихся от дипломатии.

«Зеленский делает ставку на то, что если он вторгнется в Россию и попытается захватить часть территории, то это убедит его покровителей в Вашингтоне вознаградить Киев разрешением наносить удары вглубь России с использованием американского оружия», – сообщил он.

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#джозеф байден
#сша
#украина
#курская область
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Система ПВО ликвидировала направлявшийся на Москву беспилотник
Собянин: летевший на Москву БПЛА ликвидирован в городском округе Подольск
01 сентября 2024, 01:38

Фото: iStock/NiseriN

Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала в городском округе Подольск беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об инциденте сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», – сообщил столичный глава.

Собянин добавил, что, по предварительным данным, жертвы и разрушения на месте падения обломков отсутствуют. На месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что несколько украинских беспилотников были нейтрализованы над Воронежской областью. В Брянской области за час было уничтожено 12 БПЛА.

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#беспилотник
#пво
#сергей собянин
#москва
#подольск
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Лавров заявил о нежелании Ирана реагировать на провокации
Лавров: Иран не желает втягиваться в широкомасштабные боевые действия
01 сентября 2024, 01:24

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Иран не будет участвовать в широкомасштабных военных действиях и не поддастся на провокации. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.
«Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия. Его пытаются провоцировать», – подчеркнул он.

Ранее Лавров ​высказался о приостановке работы над договором с Ираном. Он отметил, что документ в данный момент не может быть подписан, тем не менее его текст согласован.

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#сергей лавров
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#иран
#война
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В столице Буркина-Фасо публично сожгли флаг Украины
01 сентября 2024, 00:06

Фото: iStock/Silent_GOS

В Буркина-Фасо Уагадугу прошел митинг против поддержки Украиной африканских террористов, сообщает Burkina24.
По словам журналистов, они обвинили Украину в «махинации» на фоне террористических атак в Сахеле. Протестующие несли транспаранты с надписью «Украина – государство-террорист». Они сожгли украинский флаг в знак разрыва отношений с союзниками Альянса стран Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) с Киевом.

Ранее официальные лица Буркина-Фасо раскритиковали антитеррористическую позицию Украины и призвали власти страны «взять себя в руки». Руководство страны было возмущено тем, что посольство Украины в Сенегале опубликовало видеоролик о нападении в Мали бойцов-туарегов на бойцов частной военной компании «Вагнер».

Буркина-Фасо также обвинила Украину в поддержке террористов в Мали и призвала международное сообщество дать оценку таким действиям.

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#украина
#мали
#нигер
#африка
#флаг
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Лавров оценил вероятность вступления Украины в НАТО
Глава МИД России Лавров высказался о возможности вступления Украины в НАТО
01 сентября 2024, 00:01

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал в интервью для телеканала RT возможность вступления Украины в НАТО.
Лавров оценил возможность вступления Украины в НАТО и рассмотрел позицию России по этому вопросу. Он исключил возможность членства Киева в Североатлантическом альянсе и подчеркнул, что это невозможно.

«Те, кто пытается нам предъявлять "развязки": мол, оставить Украине то, что у нее сейчас есть, взять остатки в НАТО и все будет хорошо, – фантазеры и провокаторы»", – отметил он.

Ранее президент Чехии Петр Павел допустил присоединение Украины к НАТО, не возвращаясь к границам 1991 года. По словам чешского лидера, Украина может стать членом альянса, даже если часть ее территории останется под контролем России.

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#мид рф
#сергей лавров
#нато
#чехия
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На Украине объяснили отказ Запада выделять властям деньги на восстановление энергосистемы
Депутат Рады: Запад не выделяет Киеву деньги на восстановление энергосистемы
31 августа 2024, 23:29

Фото: iStock/WangAnQi

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире радио NV, транслируемом на платформе YouTube, заявил, что Запад опасается хищения средств и в связи с этим отказывается выделять средства властям страны на восстановление энергосистемы. По его словам, они предпочитают направлять Киеву оборудование.
«Обычно западные партнеры не дают деньги на восстановление нашей энергосистемы, они дают либо оборудование, либо какие-то материалы», – сообщил он.

Депутат также отметил, что партнеры Киева исходя из доверия финансируют компанию «Укрэнерго», использующей средства для закупки всего необходимого.

Ранее стало известно, что совместная молдавско-украинская энергосистема зафиксировала сбои.

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