Рябков: Ядерная доктрина России изменится на основе эскалации Запада

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Россия изменит ядерную доктрину на основе действий Запада за последние годы а также в ходе специальной военной операцией. Об этом сообщил 1 сентября замминистра МИД РФ Сергей Рябков.
«Работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию», – приводит комментарий Рябкова ТАСС.
Корректировка ядерной доктрины России также обусловлена анализом развития конфликтов в мире за последние годы, пояснил замглавы МИД. Это включает и «эскалационный курс наших западных противников» в период спецоперации.
Ранее об изменении ядерной доктрины говорил глава МИД Сергей Лавров. Министр также отмечал, что власти США знают о содержании этой доктрины. По данным Министерства, в доктрину нужно внести уточняющие пункты.
Возможность коррекции концепции использования ядерного оружия также не исключал президент России Владимир Путин
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