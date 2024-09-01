Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Байдена в 2021 году

Фото: сайт Кремля
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден поговорили друг с другом в достаточно жесткой манере во время телемоста в декабре 2021 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Представитель Кремля отметил, что это была бескомпромиссная беседа с обеих сторон. По мнению пресс-секретаря российского лидера, с американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать разговор.
Уже в то время было понятно, что Вашингтон не намерен продолжать диалог, заключил Песков.
Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил за налаживание отношений с Москвой. По его словам, ладить с Россией – это хорошо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уже в то время было понятно, что Вашингтон не намерен продолжать диалог, заключил Песков.
Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил за налаживание отношений с Москвой. По его словам, ладить с Россией – это хорошо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова