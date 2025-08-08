В Великобритании прошли массовые протесты против нелегальной миграции
В Великобритании состоялись масштабные акции протеста против нелегальной миграции. Как пишет журнал American Thinker, тысячи людей с национальными флагами на улицы городов.
Многие сравнивают эти выступления с митингами «Make America Great Again», популяризированными Дональдом Трампом в ходе его президентской кампании 2016 года. В этот раз толпа поднимала плакаты с аналогичным лозунгом «Make Britain Great Again».
Автор статьи отмечает, что десятилетия бездействия властей привели к обострению недовольства среди граждан. В пример приводят политику американского лидера, который закрыл границы и добился отрицательного миграционного баланса в США.
