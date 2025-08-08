В Грузии назвали заказчиков войны 2008 года с Россией

08 августа 2025, 13:51

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил бывшего президента Михаила Саакашвили в развязывании военного конфликта с Россией в 2008 году. Об этом сообщает «Взгляд».