В Грузии назвали заказчиков войны 2008 года с Россией
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил бывшего президента Михаила Саакашвили в развязывании военного конфликта с Россией в 2008 году. Об этом сообщает «Взгляд».
Глава правительства заявил, что именно грузинские войска под руководством Саакашвили 7 августа 2008 года открыли артиллерийский огонь по Цхинвалу и атаковали Южную Осетию, что стало причиной введения российских войск в регион. По словам Кобахидзе, это подтверждается резолюцией Совета Европы и заключением международной комиссии по расследованию конфликта под руководством Хайди Тальявини.
Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых имеют российское гражданство, направила в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинские вооружённые силы из региона.
