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В Германии сообщили, что приняли к сведению слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о применении всего арсенала России по Берлину, об этом сообщил сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга.
Ранее Дмитрий Медведев написал на своей странице в социальной сети X, что если кто-нибудь попробует вернуть Россию к границам 1991 года, то весь российский ядерный потенциал будет направлен по Берлину, Лондону, Вашингтону, а также другим целям, которые уже введены в полётные цели российского оружия.
Напомним, ранее Медведев заявил, что сейчас перед Российской Федерацией стоят весьма непростые задачи, которые напрямую определяют её будущее.
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«Мы приняли это к сведению», — заявил журналистам Хебештрайт.
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Евгения Парфентьева