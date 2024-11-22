В ФРГ составили «живой план» на случай военного конфликта с РФ

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Германия начала подготовку к возможной крупномасштабной войне с Россией, разработав секретный «Оперативный план Германии» объемом в 1000 страниц, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В документе перечислены объекты инфраструктуры и здания, нуждающиеся в особой охране, а также обозначена роль Германии как центра для перемещения десятков, а возможно, сотен тысяч солдат на восточный фланг НАТО в случае войны.
Согласно изданию, бундесвер уже начал привлекать немецкие компании к подготовке к чрезвычайной ситуации.
Руководитель командного органа территориальной обороны Гамбурга Йорн Плишке рекомендовал организациям обучить 5% сотрудников управлению грузовиками, запастись дизельными генераторами и разработать кризисные планы для персонала.
Документ остается открытым для дополнений, и в бундесвере называют его «живым планом».
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Согласно изданию, бундесвер уже начал привлекать немецкие компании к подготовке к чрезвычайной ситуации.
Руководитель командного органа территориальной обороны Гамбурга Йорн Плишке рекомендовал организациям обучить 5% сотрудников управлению грузовиками, запастись дизельными генераторами и разработать кризисные планы для персонала.
Документ остается открытым для дополнений, и в бундесвере называют его «живым планом».
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Мария Моисеева