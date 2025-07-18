В ФРГ указали на вред санкций ЕС отношениям Москвы и Берлина

18 июля 2025, 21:45

Экономист Хаммер: санкции ЕС против РФ отразятся на отношениях Москвы и Берлина

Фото: iStock/Mihrzn

Новые антироссийские санкции Евросоюза отрицательно скажутся на отношениях между Москвой и Берлином. Так считает немецкий экономист Айке Хаммер.





В пятницу, 18 июля, ЕС ввел 18-й пакет антироссийских санкций, в котором новый потолок цен на нефть стал основным элементом. Кроме того, под ограничения попал нефтеперерабатывающий завод в Индии, где «Роснефти» принадлежит доля 49%.





«Таким образом, пакет санкций направлен в основном против Германии и ее экономики и особенно против отношений между немцами и русскими», — заявил Хаммер «Известиям».

«Ситуация, конечно, неприятная, но не критичная. Надо понимать: речь идет о европейском потолке цен, а не о каком-то глобальном запрете. Китай, Индия, страны БРИКС — для них российская нефть по-прежнему остается важной. Поэтому говорить о реальном ударе по нашему экспорту рано», — пояснил депутат.