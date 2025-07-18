В ФРГ указали на вред санкций ЕС отношениям Москвы и Берлина
Экономист Хаммер: санкции ЕС против РФ отразятся на отношениях Москвы и Берлина
Новые антироссийские санкции Евросоюза отрицательно скажутся на отношениях между Москвой и Берлином. Так считает немецкий экономист Айке Хаммер.
В пятницу, 18 июля, ЕС ввел 18-й пакет антироссийских санкций, в котором новый потолок цен на нефть стал основным элементом. Кроме того, под ограничения попал нефтеперерабатывающий завод в Индии, где «Роснефти» принадлежит доля 49%.
«Таким образом, пакет санкций направлен в основном против Германии и ее экономики и особенно против отношений между немцами и русскими», — заявил Хаммер «Известиям».
Населению Германии необходимо понять, что немецкие политики действуют против его интересов, и заявить о своем несогласии с этим.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил «Газете.Ru», что новый потолок цен на российскую нефть в $47,6 за баррель ничего не поменяет для Москвы.
«Ситуация, конечно, неприятная, но не критичная. Надо понимать: речь идет о европейском потолке цен, а не о каком-то глобальном запрете. Китай, Индия, страны БРИКС — для них российская нефть по-прежнему остается важной. Поэтому говорить о реальном ударе по нашему экспорту рано», — пояснил депутат.
По его словам, Россия и раньше продавала нефть дороже $60, поэтому для нее нашей страны фактически ничего не поменяется.
Ананских добавил, что российские компании перестроятся и продолжат поставлять нефть на альтернативные рынки.