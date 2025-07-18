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Медведев пообещал «европейским недоумкам» усиление ударов по Украине

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что удары по объектам на Украине, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой, несмотря на 18-й пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом.



В своем телеграм-канале политик назвал европейских чиновников «недоумками» и подчеркнул, что новые санкции не повлияют на позицию России и не остановят «разгром бандеровского режима».

Медведев также призвал к максимальному дистанцированию от ЕС и наиболее «одиозных» стран объединения, таких как Прибалтика, Польша, Великобритания, Германия и Франция.

Виктория Иванченко

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