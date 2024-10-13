В ФРГ высказались о шансах Украины начать контрнаступление

Фото: сайт Бундестага
Министерство обороны Германии сомневается, что Украина сможет начать контратаку в ближайшее время. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.
По данным издания, в распоряжении немецкой армии больше нет крупной военной техники, которую можно было бы передать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Поэтому в министерстве не верят, что «Украина может в скором времени начать контрнаступление».
Кроме того, Бундесвер не поставит Украине крупную военную технику.
Ранее глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в эфире телеканала «Рада» признал, что Киев должен постоянно информировать Запад об оперативных планах ВСУ.
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Кроме того, Бундесвер не поставит Украине крупную военную технику.
Ранее глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в эфире телеканала «Рада» признал, что Киев должен постоянно информировать Запад об оперативных планах ВСУ.
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Александр Климов