Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Украинские вооруженные силы на Курском направлении находятся в состоянии паники и замешательства, сообщил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, российские подразделения фиксируют признаки дезорганизации среди противника, а техника ВСУ спешно покидает свои позиции.
Он также отметил, что российские силы уничтожили штаб батальона ВСУ вместе с его командиром, противник не смог эвакуировать раненых и тела погибших. Алаудинов добавил, что в такой ситуации вскоре можно ожидать полного освобождения Курской области.
По данным Минобороны РФ, украинская армия на Курском направлении потеряла более 20 тысяч человек, а её попытки наступления были успешно отбиты российскими силами. В регионе введён режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности местных жителей.
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«Противник ежедневно теряет значительные участки. Сегодня мы наблюдали, как большая группа вражеской техники просто сбежала с территории Курской области, оставив за собой сожжённые танки», — рассказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Он также отметил, что российские силы уничтожили штаб батальона ВСУ вместе с его командиром, противник не смог эвакуировать раненых и тела погибших. Алаудинов добавил, что в такой ситуации вскоре можно ожидать полного освобождения Курской области.
По данным Минобороны РФ, украинская армия на Курском направлении потеряла более 20 тысяч человек, а её попытки наступления были успешно отбиты российскими силами. В регионе введён режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности местных жителей.
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Елена Перлова