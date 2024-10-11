Украинские войска терпят поражение на нескольких участках в Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, российские войска успешно продвигаются на около десяти участках фронта, демонстрируя значительные тактические достижения. Алаудинов подчеркнул, что ежедневно российские силы захватывают ключевые позиции украинских войск, что приближает освобождение региона.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают ликвидировать боевиков ВСУ в Курской области, что ухудшает положение украинских войск в регионе.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские вооруженные силы на Курском направлении находятся в состоянии паники и замешательства. По его словам, российские подразделения фиксируют признаки дезорганизации среди противника, а техника ВСУ спешно покидает свои позиции.
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«С таким темпом скоро можно будет заявить об окончательном освобождении Курской области, и россияне услышат о хороших результатах», — отметил он.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают ликвидировать боевиков ВСУ в Курской области, что ухудшает положение украинских войск в регионе.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские вооруженные силы на Курском направлении находятся в состоянии паники и замешательства. По его словам, российские подразделения фиксируют признаки дезорганизации среди противника, а техника ВСУ спешно покидает свои позиции.
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Елена Перлова