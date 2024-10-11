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Алаудинов: ВСУ терпят поражение сразу на нескольких участках в Курской области

11 октября 2024, 04:51

Украинские войска терпят поражение на нескольких участках в Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, российские войска успешно продвигаются на около десяти участках фронта, демонстрируя значительные тактические достижения. Алаудинов подчеркнул, что ежедневно российские силы захватывают ключевые позиции украинских войск, что приближает освобождение региона.

«С таким темпом скоро можно будет заявить об окончательном освобождении Курской области, и россияне услышат о хороших результатах», — отметил он.


Ранее сообщалось, что российские войска продолжают ликвидировать боевиков ВСУ в Курской области, что ухудшает положение украинских войск в регионе.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские вооруженные силы на Курском направлении находятся в состоянии паники и замешательства. По его словам, российские подразделения фиксируют признаки дезорганизации среди противника, а техника ВСУ спешно покидает свои позиции.

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#зеленский
В России завершили испытания беспилотного вездехода «Калужанин»
11 октября 2024, 05:18

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Компания «МПК-Сталь» завершила все испытания беспилотного вездехода МК750 «Калужанин», разработанного на базе управляемой роботизированной платформы.
Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Карасев. В ближайшее время начнется серийное производство машины.

«Калужанин» представляет собой дрон-вездеход, созданный для транспортировки среднегабаритных грузов по пересечённой местности. Управляется он дистанционно с пульта и, по словам Карасева, не имеет аналогов. Машина позволяет сократить затраты на ручной труд и окупается за несколько месяцев.

Вездеход на 80% состоит из деталей серийного автомобиля УАЗ, что обеспечивает высокую надёжность и лёгкость в ремонте. В основе разработки лежит универсальная платформа, которая может использоваться для создания как крупных дизельных машин, так и лёгких вездеходов, таких как МК750 «Калужанин».

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Алаудинов: Украинские войска на Курском направлении впали в панику
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#машина
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«Зверь с ракетами»: на Западе восхитились российским МРК «Ржев»
11 октября 2024, 04:05

Фото: Минобороны РФ

Журнал The National Interest высоко оценил малый ракетный корабль (МРК) «Ржев», назвав его «зверем с ракетами» благодаря его мощному вооружению, несмотря на компактные размеры.
В статье отмечается, что «ржев», построенный по проекту 22800 «Каракурт», способен нести противокорабельные крылатые ракеты «Калибр-НК» или «Оникс», а также оснащен 76,2-мм автоматической пушкой. Длина корабля составляет всего 67 метров, что делает его достаточно маневренным и компактным для выполнения сложных боевых задач.

«Россия смещает акцент на создание более эффективных и компактных кораблей, таких как ракетные корветы проекта "Каракурт". Это важное изменение в стратегическом подходе», — говорится в материале.
Производством кораблей данного проекта занимаются несколько судостроительных заводов, в том числе «Пелла» и Амурский судостроительный завод, где уже строятся новые корпуса для российского флота.

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Алаудинов: Украинские войска на Курском направлении впали в панику
11 октября 2024, 00:37

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Украинские вооруженные силы на Курском направлении находятся в состоянии паники и замешательства, сообщил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, российские подразделения фиксируют признаки дезорганизации среди противника, а техника ВСУ спешно покидает свои позиции.

«Противник ежедневно теряет значительные участки. Сегодня мы наблюдали, как большая группа вражеской техники просто сбежала с территории Курской области, оставив за собой сожжённые танки», — рассказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Он также отметил, что российские силы уничтожили штаб батальона ВСУ вместе с его командиром, противник не смог эвакуировать раненых и тела погибших. Алаудинов добавил, что в такой ситуации вскоре можно ожидать полного освобождения Курской области.

По данным Минобороны РФ, украинская армия на Курском направлении потеряла более 20 тысяч человек, а её попытки наступления были успешно отбиты российскими силами. В регионе введён режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности местных жителей.

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Тарабрин: ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области, но Запад молчит
10 октября 2024, 21:36

Фото: РИА Новости/Сергей Отрошко

ВСУ устраивают расстрелы в Курской области, издеваются и угоняют в плен мирных жителей, но Запад молчит, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин на заседании исполнительного совета в Гааге. По его мнению, дело в том, что у них «на русских право на жизнь не распространяется».
«Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего Рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь «на русских право на жизнь не распространяется», — пояснил он.
Тарабрин также отметил, что, когда на Украине сотрудники военкоматов похищают мужчин и отправляют на фронт, пытающихся сбежать за рубеж — расстреливают на границе, а власти отказываются от президентских выборов, Запад снова молчит, но призывает принять Киев в Евросоюз и НАТО.

По его словам, все это говорит лишь о том, что Украина со всеми этими проблемами «полностью отвечает стандартам демократии».

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#вс рф
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#киев
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В Курской области началась вторая фаза контрнаступления ВС РФ, подробности
Mash: ВС РФ начали вторую фазу контрнаступления в Курской области
10 октября 2024, 21:09

Фото: Минобороны России

В Курской области началась вторая фаза контрнаступления ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что российским военным уже удалось освободить село Любимовка и ключевую для ВСУ дорогу Суджа-Коренево.
По информации издания, российским бойцам удалось взять хутор Зеленый Шлях, Нижний Клин, Любимовку и трассу из Суджи в Коренево, которой украинские боевики пользовались для снабжения своих подразделений.
«Прямо сейчас наши идут в направлении Суджи», — указано в сообщении.
Большая часть украинской армии бросает позиции и бежит в сторону Незалежной, отмечает канал, а среди тех, кто остался — пленных минимум, «подавляющее число ВСУшников — «двухсотые».

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#атака
#сво
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«Я пришел»: Зеленский сделал заявление о прекращении огня на Украине
Зеленский: Киев не обсуждал с Западом прекращение огня на Украине
10 октября 2024, 20:27

Украинская сторона не говорила с Западом о прекращении огня в конфликте с РФ. Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на главу киевского режима Владимира Зеленского.
Он опроверг данные во время пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном. Зеленский подчеркнул, что в повестке переговоров не значилась приостановка боевых действий в обмен на гарантии членства Украины в Евросоюзе.

«Сегодня было много информации, что я пришел, чтобы поговорить о прекращении огня. Нет, нет, это неправда», — прокомментировал экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая.
Ранее сообщалось, какие проблемы испытывает Владимир Зеленский в зоне спецоперации на Украине. Рассматривались два важных момента.

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#владимир зеленский
#война
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#новости
#россия
#сша
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Стало известно о проблемах Зеленского в зоне СВО
Аналитик Дэвис: у Зеленского серьезные проблемы с дипломатией и фронтом
10 октября 2024, 20:03

У главы киевского режима Владимира Зеленского серьезные проблемы с фронтом и дипломатией. Об этом у себя на YouTube-канале Deep Dive заявил подполковник американских ВС в отставке Дэниэл Дэвис.
«Я хочу показать, что у Зеленского очень много проблем. Он явно проигрывает не только в дипломатии, но и на поле боя», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что боевикам ВСУ сейчас особенно тяжело на Покровском направлении, где все чаще рвется фронт, а еще укронацисты почти в ловушке на Торецком.

«Россия тактически наступает по всей линии фронта, что делают положение Украины еще более напряженным», — заключил аналитик.
Ранее сообщалось, какие проблемы Зеленскому может принести его «план победы». Политик находится в рисковом положении.

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«Пан или пропал»: какие проблемы ждут Зеленского из-за «плана победы»
Страна.ua: «план победы» Зеленского сулит ему серьезные политические проблемы
10 октября 2024, 19:29

«План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского сулит ему серьезные политические проблемы, сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на информатора среди дипломатов. Уточняется, что Зеленский очень сильно рискует с учетом текущей ситуации на фронте.
«Если Зеленский будет и далее настаивать на своей позиции «войны до победного конца», то это будет игра «пан или пропал». <…> Если ожидания <…> в очередной раз не оправдаются, а ситуация на фронте для ВСУ еще более ухудшится, то к Зеленскому возникнет очень много вопросов и внутри страны, и за ее пределами относительно адекватности оценки ситуации», — прокомментировал дипломат.
Ранее эксперты отмечали, что Зеленский попыткой вторжения в Курскую область ускорил продвижение ВС РФ в Донбассе. ВСУ, по мнению аналитиков, не только не удержат территории в приграничье, но и полностью потеряют Донбасс.

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#украина
#россия
#война
#владимир зеленский
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Глава СФ Матвиенко: Москву не интересует, состоится ли второй саммит по Украине
10 октября 2024, 19:27

Фото: сайт Кремля

Москве неинтересно, состоится ли второй саммит по Украине, потому что на подобного рода мероприятиях не обсуждают переговоры или завершение противостояния. Об этом в беседе с журналистами заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко.
«Серьезные люди так не поступают. Поэтому нас абсолютно не интересует, будет саммит, не будет саммит — мы в таких сходках участвовать не будем», — пояснила Матвиенко.
Она добавила, что цель таких саммитов — пропиариться, чтобы «быть на плаву». К слову, перед первым «саммитом мира» в Бюргенштоке в июне, событие назвали «слетом любителей устриц».

Первый саммит по Украине в конце июня закончился позором, некоторые представители политической элиты покидали его задолго до окончания. Событие посчитали бессмысленным из-за отсутствия России.

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