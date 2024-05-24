Минобороны показало кадры работы ВС России при взятии Клещеевки

Видео: Telegram-канал Минобороны России
Минобороны России показало видео работы российских военных при взятии Клещеевки в Донецкой народной республике. Кадры опубликованы в Telegram-канале военного ведомства.
Ролик демонстрирует, как артиллерия наносит точечные удары по опорным пунктам противника на окраинах и на территории самого села. Отмечается, что также показана работа российских операторов FPV-дронов, которые уничтожили группу солдатов ВСУ, попытавшихся укрыться в подвале разрушенного дома.
На опубликованных кадрах военного ведомства присутствует момент водружения российского флага и копии Знамени Победы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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На опубликованных кадрах военного ведомства присутствует момент водружения российского флага и копии Знамени Победы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова