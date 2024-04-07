На Украине назвали абсурдными обвинения в причастности к теракту в «Крокусе»

Кремль безосновательно обвиняет Украину в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». С таким заявлением 7 апреля выступил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD.
Он отметил отсутствие у российских следователей каких-либо доказательств, связывающих исполнителей атаки с Киевом, и выразил мнение, что такие обвинения являются попыткой Москвы еще больше разжечь ненависть к Украине в России.
Кирилл Буданов оценил процент россиян, поддерживающих проведение специальной военной операции, в 70 процентов. Он также отметил, что украинские власти не имеют никакого отношения к организации взрывов на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
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