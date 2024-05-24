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В ФСБ заявили о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе»

24 мая 2024, 08:22
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ГУР МО Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», совершенном 22 марта. Об этом он рассказал на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
По его словам, в настоящее время еще продолжается расследование по факту теракта, однако уже сейчас можно сказать, что ответственность за произошедшее лежит на военной разведке Украины.

Бортников подчеркнул, что все виновные будут установлены и каждый из них понесёт наказание.



В рамках расследования уже задержаны 20 человек. В их числе как непосредственные исполнители массового убийства, так и пособники.

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#фсб
#расследование
#крокус сити холл
#теракт
Вучич поблагодарил Россию за голосование против резолюции по Сребренице
Вучич: Сербия не забудет, что Россия выступила против резолюции о Сребренице
24 мая 2024, 07:58

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Росиию, ОАЭ и Китай за позицию по резолюции о геноциде в Сребренице. Об этом он заявил в эфире телеканала Pink.
Кроме этого, он поблагодарил Словакию, Грецию, Кипр и страны Африки, Южной Америки, Азии, и Тихого океана, которые воздержались в ходе голосования.

Он заявил, что некоторые политики хотели использовать свою власть, чтобы политизировать тему геноцида в Сребренице. Суть резолюции была в том, чтобы обвинить Сербию в произошедшем. Глава Сербии подчеркнул, что те, кто хотел «заклеймить сербский народ потерпели неудачу».

Ранее президент Сербии Александар Вучич на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее ООН ответил цитатой маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. Сербский президент пообещал сделать все возможное для того, чтобы сохранить честь государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вучич
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Япония внесла в санкционные списки девять организаций из России
Япония ввела санкции в отношении авиационного предприятия «224-й летный отряд»
24 мая 2024, 06:29

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Япония внесла в санкционные списки 9 компаний и одно частное лицо из РФ, а также две компании, которые якобы связанные с Россией и Белоруссией. Об этом сказано в пресс-релизе Минфина и МИД страны.
«Касаемо приобретения Россией вооружения из Северной Кореи Япония полагает, что это нарушает соответствующие положения резолюций СБ ООН, которые полностью запрещают передачу вооружения и сопутствующих материалов из или в Северную Корею. Данный шаг подлежит осуждению, как способствующий к дальнейшему ухудшению ситуации на Украине», — указано в документе.
Под санкции попал гендиректор государственной авиакомпании «224-й лётный отряд» Владимир Михейчик. Авиакомпанию также внесли в санкционные перечни вместе с полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации РФ.

Если у вышеуказанных компаний и частных лиц буду обнаружены активы в Японии, они будут заморожены. Также теперь для осуществления платежей указанным юридическим и физическим лицам требуется специальное разрешение японских властей.

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#вооружения
#активы
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На Западе потребовали начать переговоры по Украине
CDS: европейские политики и ученые потребовали начать переговоры по Украине
24 мая 2024, 04:47

Фото: istock / Diy13

Европейский союз должен провести мирную конференцию с участием России и Украины. Об этом потребовали европейские ученые и политики в открытом письме, заявления которых приводит итальянское издание Corriere Della Sera.
«Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон (России и Украины. — Прим. ред.) и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине», — сказано в письме.
В число подписантов документа вошли профессора из университетов Германии, Франции, Италии и Финляндии, бывший председатель комитета по иностранным делам сената Италии Джан Джакомо Мигоне, экс-депутат Европарламента Лучана Кастеллина и бывший генсекретарь Международного бюро мира Колин Арчер.

Последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.

Ранее в ВСУ указали на необходимость территориальных уступок для завершения конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ученые
#депутат
#переговоры
#украина
#россия
#евро
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США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов
В США заключили контракт на постройку двух ракетных фрегатов стоимостью $1 млрд
24 мая 2024, 04:26

Фото: istock / Phototreat

Соединённые Штаты заключили контракт с американской компанией Marinette Marine объемом более одного миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.
«Корпорация Marinette Marine из Висконсина получила модификацию объемом 1,044 миллиарда долларов к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67», — информирует ведомство.
Под этим подразумеваются корабли класса «Констеллейшн», представляющие собой многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным оружием.

В исполнении контракта будут задействованы предприятия, расположенные в штатах Нью-Йорк, Висконсин. Пенсильванию, Джорджию, Северную Каролину и другие. Работы должны завершиться к апрелю 2030 года.

Ранее сообщалось, что первая группа украинских летчиков завершила в США обучение пилотированию истребителей F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#строительство
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#новости
#сша
#корабль
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США ограничат выдачу виз ответственным за принятие закона об иноагентах в Грузии
Блинкен: США пересмотрят сотрудничество с Грузией из-за закона об иноагентах
24 мая 2024, 03:32

Фото: istock / rarrarorro

Соединённые Штаты приступили к проведению масштабного пересмотра американо-грузинского сотрудничества из-за принятия в Грузии закона об иностранных агентах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.
«Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией», — сказано в распространенном заявлении главы госдепартамента.
Как утверждает Блинкен, Вашингтон выражает надежду, что лидеры Грузии пересмотрят закон с целью «продвижения демократических и евроатлантических устремленияй».

Ранее депутат парламента Грузии от партии «Сила народа» Созар Субари отметил, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о мерах против Грузии из-за принятия закона об иноагентах являются «пустыми и никчемными», США действуют не в интересах народа Грузии.

До этого кврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, которому премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предъявил обвинения в запугивании, ответил, что его слова вырвали из контекста.

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#депутат
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#блинкен
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«Судьба Фицо»: Еврокомиссар объяснил угрозы премьеру Грузии
Еврокомиссар ответил на обвинения премьера Грузии в угрозе «судьбой Фицо»
24 мая 2024, 02:48

Фото: istock / Александр Имедашвили

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, которому премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предъявил обвинения в запугивании, ответил, что его слова вырвали из контекста.
До этого Кобахидзе сообщил, что один из еврокомиссаров в ходе беседы о законе об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Грузинский премьер не стал учтонять, о каком именно еврокомиссаре идет речь.

«Я искренне сожалею, что определенная часть моего телефонного разговора (с премьером Грузии) была вырвана из контекста», - передает заявление Вархели агентство Франс Пресс.
Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, стоявший в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот.

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#совещание
#мероприятия
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#премьера
#заявление
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Путин и Лукашенко продолжили общение в неформальной обстановке
Путин и Лукашенко продолжили встречу в Минске в неформальной обстановке
24 мая 2024, 01:40

Фото: сайт Кремля

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после беседы в аэропорту Минска продолжили общение в неформальной обстановке. Об этом информирует РИА Новости.
Президент России прибыл поздно вечером в столицу Белоруссии с официальным визитом. В аэропорту Минска его встретил президент Белоруссии, после чего лидеры обсудили выбор тем, которые хотели бы затронуть в ходе предстоящих переговоров.

После краткой беседы в аэропорту Путин и Лукашенко продолжили общаться в неформальной обстановке.

Ранее Путин преподнёс в качестве подарка королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию Аurus. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#александр лукашенко
#выбор
#новости
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Путин прибыл в Минск
Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом
23 мая 2024, 23:49

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным официальным визитом. Об этом информирует РИА Новости.
Самолет главы РФ приземлился в аэропорту Минска. Путина встретил президент республики Александр Лукашенко. Визит проходит по приглашению принимающей стороны.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что «обширное общение» Путина и Лукашенко пройдет вечером того же дня. В пятницу, 24 мая, «будет целый день этого официального визита».

Ранее Путин преподнёс в качестве подарка королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию Аurus. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мишустин отстранил от должности главу департамента контроля правительства
23 мая 2024, 23:02

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отстранил от должности директора департамента контроля правительства Дербенева. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на соответствующее распоряжение премьера.
«Освободить Дербенева Евгения Анатольевича от должности директора Департамента контроля правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — указано в документе.
Дербенев был главой департамента контроля с 2020 года. Ранее он занимал пост руководителя секретариата первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова (сейчас министр финансов).

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал вывести из-под прогрессивной налоговой шкалы участников спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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