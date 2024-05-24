В ФСБ заявили о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе»

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Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ГУР МО Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», совершенном 22 марта. Об этом он рассказал на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
По его словам, в настоящее время еще продолжается расследование по факту теракта, однако уже сейчас можно сказать, что ответственность за произошедшее лежит на военной разведке Украины.
Бортников подчеркнул, что все виновные будут установлены и каждый из них понесёт наказание.
В рамках расследования уже задержаны 20 человек. В их числе как непосредственные исполнители массового убийства, так и пособники.
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Бортников подчеркнул, что все виновные будут установлены и каждый из них понесёт наказание.
В рамках расследования уже задержаны 20 человек. В их числе как непосредственные исполнители массового убийства, так и пособники.
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Анастасия Хохлова