ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на 9 мая по заданию Украины

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Биробиджана, планировавшего по заданию украинских спецслужб поджог пункта отбора на военную службу. Об этом сообщили в УФСБ по Еврейской автономной области.
В ведомстве установили, что мужчина, по заданию кураторов из Украины, должен был осуществить поджог пункта отбора на военную службу по контракту Минобороны РФ, расположенный в многоквартирном доме.
Теракт планировалось осуществить 9 мая.
В отношении жителя Биробиджана возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняется весь круг лиц, причастных к организации преступления.
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В отношении жителя Биробиджана возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняется весь круг лиц, причастных к организации преступления.
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Анастасия Хохлова