В ГД объяснили, чем для Европы обернется попытка блокады Калининграда

06 ноября 2025, 08:33

Депутат Колесник: Блокада Калининграда приведёт к вооружённому конфликту

Фото: iStock/Elena Odareeva

Блокада Калининградской области будет приравниваться к акту агрессии и может привести к вооруженному конфликту. Так считает член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.





Напомним, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО во время учений отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области.



Колесник отметил, что в рамках российской военной доктрины блокада любого субъекта РФ будет восприниматься как начало военных действий.





«Блокада Калининградской области — это фактически объявление войны. Европа должна понимать, что подобный шаг приведет к уничтожению ее самой. Наши вооруженные силы находятся в постоянной готовности, и ответ не заставит себя ждать», — заявил депутат в беседе с Pravda.Ru.

«На любых учениях, которые сегодня проводятся различными силами и средствами НАТО, на всех картах указаны удары и направление действий всех сил и средств, в том числе и ядерного оружия, нацеленного на Россию», — пояснил эксперт.