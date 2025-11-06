В ГД объяснили, чем для Европы обернется попытка блокады Калининграда
Депутат Колесник: Блокада Калининграда приведёт к вооружённому конфликту
Блокада Калининградской области будет приравниваться к акту агрессии и может привести к вооруженному конфликту. Так считает член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.
Напомним, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО во время учений отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области.
Колесник отметил, что в рамках российской военной доктрины блокада любого субъекта РФ будет восприниматься как начало военных действий.
«Блокада Калининградской области — это фактически объявление войны. Европа должна понимать, что подобный шаг приведет к уничтожению ее самой. Наши вооруженные силы находятся в постоянной готовности, и ответ не заставит себя ждать», — заявил депутат в беседе с Pravda.Ru.
По его словам, Москва следит за действиями НАТО и будет оперативно реагировать на любую угрозу со стороны альянса.
Тем временем первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал RT, что страны НАТО воспринимают Калининград как анклав, который можно «оторвать» от России.
«На любых учениях, которые сегодня проводятся различными силами и средствами НАТО, на всех картах указаны удары и направление действий всех сил и средств, в том числе и ядерного оружия, нацеленного на Россию», — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что при малейшем нахождении на территории России по Европе будет нанесён сокрушительный удар.