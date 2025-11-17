В ГД оценили готовность Трампа ввести санкции против стран-партнёров РФ

17 ноября 2025, 16:56

Депутат Журова: Страны не готовы отказываться от сотрудничества с РФ

Фото: iStock/syahrir maulana

Многие страны не откажутся от сотрудничества с Россией даже под риском введения санкций со стороны США. Так считает первый зампред Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Светлана Журова.





Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал инициативу о введении жестких санкций против стран, которые продолжают сотрудничать с Россией.



По словам Журовой, это выглядит как политическое давление, а не как реальный механизм.





«Если у стран есть экономические связи с Россией — это одно, а политические отношения — совсем другое. У нас есть серьезное экономическое сотрудничество со многими государствами, и непонятно, как Вашингтон собирается учитывать это в своей логике», — сказала Журова в беседе с Pravda.Ru.

«По факту Трамп не поддержал сам законопроект, а только его разработку. Он не сказал, что этот законопроект будет принят, это была такая маленькая внутриполитическая игра. Американский президент таким образом послал сигнал крайне правым республиканцам, чтобы они не восставали совсем уж агрессивно против него и не обвиняли его в том, что он предал интересы Америки», — считает эксперт.