В ГД оценили готовность Трампа ввести санкции против стран-партнёров РФ
Депутат Журова: Страны не готовы отказываться от сотрудничества с РФ
Многие страны не откажутся от сотрудничества с Россией даже под риском введения санкций со стороны США. Так считает первый зампред Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Светлана Журова.
Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал инициативу о введении жестких санкций против стран, которые продолжают сотрудничать с Россией.
По словам Журовой, это выглядит как политическое давление, а не как реальный механизм.
«Если у стран есть экономические связи с Россией — это одно, а политические отношения — совсем другое. У нас есть серьезное экономическое сотрудничество со многими государствами, и непонятно, как Вашингтон собирается учитывать это в своей логике», — сказала Журова в беседе с Pravda.Ru.
Она подчеркнула, что Вашингтон забывает: Европа — это не весь мир. Есть Азия, Африка, Китай, КНДР и другие страны, которые продолжат взаимодействовать с Россией. А американские санкции могут разделить мир на два лагеря.
Тем временем директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что Трамп поддержал введение санкций, чтобы «обезопасить себя».
«По факту Трамп не поддержал сам законопроект, а только его разработку. Он не сказал, что этот законопроект будет принят, это была такая маленькая внутриполитическая игра. Американский президент таким образом послал сигнал крайне правым республиканцам, чтобы они не восставали совсем уж агрессивно против него и не обвиняли его в том, что он предал интересы Америки», — считает эксперт.
Зубец напомнил, что Трамп не стал одобрять первую версию этого закона из-за необходимости вводить санкции против Китая, что сильно навредило бы самим Штатам.
Он не исключил, что Вашингтон всё же примет ряд ограничений в отношении Ирана, как «якобы против друга и партнера РФ». Однако такой станет лишь политической демонстрацией.