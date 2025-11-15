В Евросоюзе назвали поддержку Украины выгодной сделкой

15 ноября 2025, 10:34

Каллас: Поддержка Украины — выгодная сделка по сравнению с ценой победы России

Фото: iStock/artJazz

Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила, что поддержка Украины — «выгодная сделка по сравнению с ценой победы России» в конфликте. Об этом она написала в соцсети X.