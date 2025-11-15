В Евросоюзе назвали поддержку Украины выгодной сделкой
Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила, что поддержка Украины — «выгодная сделка по сравнению с ценой победы России» в конфликте. Об этом она написала в соцсети X.
Глава дипломатии ЕС призвала усилить санкционное давление на Россию, отметив, что ведется работа над 20-м пакетом ограничительных мер.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что каждый день приносит Зеленскому ухудшение позиции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
