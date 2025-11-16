Орбан заявил, что у России недостаточно сил для нападения на ЕС
Орбан: РФ не нападет на ЕС из-за нехватки сил
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал рассуждения о возможном вторжении России в ЕС как «смехотворные».
Соответствующее заявление политик сделал в подкасте генерального директора медиагруппы Axel Springer Матиаса Дёпфнера на YouTube.
По его словам, у Москвы якобы нет для этого достаточных сил, он ссылался на относительно небольшую численность населения по сравнению со всеми европейскими странами вместе взятыми.
Ранее Орбан заявлял, что Украина потеряла суверенитет, поэтому республику проще склонить к окончанию боевых действий.
Читайте также: