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В Кремле ответили Зеленскому на его слова о Курской области

Песков: киевский режим проявляет свою сущность
04 сентября 2024, 15:26
Фото: istockphoto/TomasSereda

Фото: istockphoto/TomasSereda

Киевский режим проявляет свою сущность, желая закрепиться в Курской области. Об этом изданию Life.ru в рамках Восточного экономического форума заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять те задачи, которые стоят», — прокомментировал пресс-секретарь президента России.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что боевики ВСУ будут удерживать территории в приграничье Курской области неопределенный срок.



Боевики ВСУ напали на Курскую область в начале августа. Ожесточенные бои в регионе происходят до сих пор.

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Захарова заявила о возможном столкновении Европы с батальонами Украины
Захарова: До конца европейцы не понимают, во что их втягивают
04 сентября 2024, 15:44

Фото: сайт МИД РФ

Западноевропейские государства могут сами столкнуться с украинскими батальонами, которые хотят создать из проживающих за рубежом военнообязанных украинцев, заявила на Восточном экономическом форуме официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
По ее словам, европейские правители еще не до конца поняли, «какую чуму собственными руками создали в виде террористического киевского режима».

«Я думаю, что до конца европейцы не понимают, во что их втягивают. А втягивают их, конечно, Штаты, американцы, англосаксы», — сказала дипломат в рамках брифинга.

Перед этим глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что граждан Украины надо вернуть в республику «без принуждения».

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Стала известна возможная дальнейшая судьба главы МИД Украины Кулебы
«РБК-Украина»: глава МИД Украины Кулеба может занять должность посла в Брюсселе
04 сентября 2024, 15:12

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Послом в Брюсселе может стать подавший в отставку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает издание РБК-Украина, ссылаясь на источник.
«…В частности, речь может идти о назначении Кулебы в Брюссель, где, помимо представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины именно в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург», — цитируют источник журналисты.
До этого немецкий предприниматель Ким Дотком предрек режиму украинского политика Владимира Зеленского крах на фоне отставки Кулебы.

Экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload подчеркивал, что перед тем, как подать в отставку, Кулеба критиковал Запад за колебания.

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#мир
#украина
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#новости
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Подмосковье стало лидером по количеству заявлений, поданных для участия в ДЭГ
04 сентября 2024, 15:10

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Завершился приём заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Московская область стала лидером по количеству заявлений среди 24 регионов страны, где есть эта возможность, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Для участия в Едином дне голосования жители Подмосковные подали 210 070 заявлений – 8,23% от численности избирателей. Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании мог избиратель любого из 28 подмосковных округов, где пройдут выборы. Больше всего их подали в Мытищах, Одинцовском и Орехово-Зуевском городских округах», – отметили в пресс-службе.
Там также выделили самые активные муниципалитеты. Это Бронницы, Звёздный городок и Власиха, которые лидируют по проценту поданных заявлений от численности избирателей.

В Мособлизбиркоме напомнили, что то, кто хочет проголосовать, но не сможет прийти на участок, может проголосовать на дому. Для этого нужно до 14 часов 8 сентября передать письменное заявление или устное обращение в участковую комиссию по месту жительства. Их список можно найти по ссылке.

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В Госдуме похвалили Маска за отказ помогать ВСУ бить по Крыму
04 сентября 2024, 14:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает американского предпринимателя Илона Маска здравомыслящим человеком из-за его отказа в помощи нанесения ударов по Крыму.
Напомним, Маск рассказал, что не стал включать спутниковую связь Starlink над Крымом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, так как это стало бы нарушением американских санкций против России.

«Слова Маска – это позиция здравомыслящего человека, голос которого слышен далеко за пределами США», — приводит РИА Новости слова Шеремета.

По словам депутата, если бы у власти в США стояли подобные Маску люди, то мир бы никогда не приблизился к третьей мировой войне. Шеремет также выразил сожаление, что Маск не баллотируется в президенты Америки, при таком лидере Штаты имели бы возможность вернуть себе не только репутацию миролюбивой и демократической страны, но и уважение всех цивилизованных стран.

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Захарова: боевики ВСУ пользуются дронами британской настройки для ударов по РФ
04 сентября 2024, 14:00

Фото: Официальная страница МИД РФ

Боевики Украины пользуются дронами британской настройки, чтобы бить по российским территориям, сказано в комментарии официального представителя МИДа России Марии Захаровой на сайте ведомства.
«В ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа <…> в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии…» — сказано там.
Ранее Захарова говорила о том, что любые провокации в Приднестровье российская сторона будет рассматривать как нападение на себя. Так дипломат отреагировала на требование Молдавии «избавиться» от военного присутствия РФ в регионе.

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#оружие
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В Индии не знают о предложении Зеленского о переговорах
Посол Индии в РФ Кумар: Индия не знает про план Киева о переговорах по Украине
04 сентября 2024, 13:32

Индийская сторона не в курсе предложений главы киевского режима Владимира Зеленского по проведению переговоров по Украине в Индии. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил в беседе с РИА Новости посол Индии в РФ Винай Кумар.
«Я не осведомлен о таких предложениях или о том, что такая возможность рассматривается», — прокомментировал собеседник агентства.

Восточный экономический форум проходит на площадке Дальневосточного федерального университета по 6 сентября во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что в Германии выдали мрачное предсказание для Владимира Зеленского. К слову, по мнению украинских экспертов, экс-президенту Украины, чей срок истек 20 мая, пора объявить импичмент.

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#новости
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В Германии предсказали будущее Зеленского на фоне отставки Кулебы
Предприниматель Дотком заявил о скором крахе киевского режима Зеленского
04 сентября 2024, 13:29

Режим украинского политика Владимира Зеленского подходит к своему логическому завершению, написал предприниматель и экс-собственник крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсетях. Так коммерсант отреагировал на уход с поста главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
«Режим Зеленского находится на последнем издыхании», — сказано в посте.
Дотком уточнил, что Кулеба заявил о своей отставке через несколько дней после обвинений в сторону Запада в поражении боевиков ВСУ на фронте. Кулеба говорил, что киевский режим терпит неудачи, потому что союзники колеблются.

Владимир Зеленский и сам периодически торопит Запад с разрешением бить вглубь российских территорий западными вооружениями, но все тщетно.

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#украина
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#владимир зеленский
#дмитрий кулеба
#новости
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Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за преступления протестной направленности
04 сентября 2024, 13:22

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 человек, которые участвовали в протестах. Об этом сообщает БелТА.
Соответствующий указ «О помиловании осужденных» был подписан главой республики. В пресс-службе президента отметили, что данный гуманный жест со стороны Лукашенко позволит помилованным вернуться к нормальной жизни и своей семье.

Таким образом, Лукашенко помиловал семь женщин и 23 мужчин. Многие из них являются родителями несовершеннолетних детей. При этом уточняется, что все помилованные признали свою вину и раскаялись.

16 августа Лукашенко также помиловал 30 осуждённых за участие в протестах. Речь идёт о тех осуждённых, которые признали свою вину. В числе помилованных 16 мужчин и 14 женщин, некоторые из которых имеют серьёзные заболевания, часть людей достигла пенсионного возраста.

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#переговоры
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Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес РФ
Глава Росрыболовства призвал страны Балтии посмотреть на себя, а не обвинять РФ
04 сентября 2024, 13:03

Фото: сайт Кремля

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что странам Балтии необходимо следить за своими действиями, прежде чем выдвигать обвинения в сторону России. Так он прокомментировал обвинения о незаконном промысле рыбы в Балтийском море, его слова передает РИА Новости.
«Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся. Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять», — сказал Шестаков на Восточном экономическом форуме.

Ранее Эстония, Латвия, Литва и Швеция заявили, что РФ нарушает сезонные запреты при добыче трески, сельди и кильки. По этой причине Евросоюз планирует обсудить ограничения на ввоз российской рыбы в рамках очередного пакета санкций.

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