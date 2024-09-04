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Киевский режим проявляет свою сущность, желая закрепиться в Курской области. Об этом изданию Life.ru в рамках Восточного экономического форума заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять те задачи, которые стоят», — прокомментировал пресс-секретарь президента России.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что боевики ВСУ будут удерживать территории в приграничье Курской области неопределенный срок.
Боевики ВСУ напали на Курскую область в начале августа. Ожесточенные бои в регионе происходят до сих пор.
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Никита Кротов