Зеленский прокомментировал дальнейшую карьеру Кулебы

Сейчас не время говорить про новые должности членов кабмина Украины, включая главу украинского МИДа Дмитрия Кулебу. Как сообщает издание РБК-Украина, такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Я сегодня не могу прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр, когда им будут предложены те или иные должности. На сегодняшний день говорить об этом еще рано», — сказал политик.
Он подчеркнул, что украинской республике нужна новая энергия, включая области дипломатии и международных отношений.
Ранее издание РБК-Украина сообщало, что Кулебу могут назначить послом в Брюсселе. Перед этим главный дипломат Украины объявил о своей отставке.
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