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Россия не собирается нападать на европейские страны и никому не угрожает, как уже не раз говорил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.
Таким образом он в разговоре с изданием «Лента.ру» прокомментировал появившиеся в американской прессе заявления некоторых военных и политиков, увидевших в перемирии между Москвой и Киевом угрозу для Европы и НАТО.
Парламентарий напомнил о выступлении Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме, в котором он ясно заявил, что Россия не собирается нападать «ни на какую Европу».
По словам депутата, страны, которые заявляют о мифической угрозе, пытаются таким образом лишь привлечь к себе внимание.
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Парламентарий напомнил о выступлении Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме, в котором он ясно заявил, что Россия не собирается нападать «ни на какую Европу».
«Это наши внутренние проблемы с Украиной. Если бы туда Европа как раз не влезала, ничего бы и не было», — отметил Колесник.
По словам депутата, страны, которые заявляют о мифической угрозе, пытаются таким образом лишь привлечь к себе внимание.
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Александр Бойцов