Новый генсек НАТО считает, что РФ не сможет помешать Украине вступить в альянс

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Украина со временем присоединится к НАТО, а Россия не сможет ей помешать, так как у нее «нет права вето». Об этом заявил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.
Рютте напомнил, что Украина заключила с некоторыми странами блока соглашение по безопасности и получает от НАТО многомиллиардную помощь. По словам генсека, ВСУ все больше приближаются к стандартам Североатлантического альянса.
Примечательно, что сроков возможного вступления Украины в НАТО Рютте не огласил.
Напомним, 1 октября текущего года Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал эту должность десять лет. Церемония передачи полномочий состоялась во время специального заседания.
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Примечательно, что сроков возможного вступления Украины в НАТО Рютте не огласил.
Напомним, 1 октября текущего года Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал эту должность десять лет. Церемония передачи полномочий состоялась во время специального заседания.
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Екатерина Коршунова