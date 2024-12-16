В ГД прокомментировали сообщения о новой горячей точке в «теневой войне» с Западом

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НАТО может накачивать Прибалтику вооружением, создавая тем самым угрозу для России. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Ранее в этот день The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором назвала Прибалтику новой горячей точкой, где происходит столкновение интересов России и НАТО.
По словам депутата, западные специалисты понимают, что конфликт на Украине близится к завершению. Именно поэтому они в настоящее время пытаются найти причины для нарастания конфликта России и НАТО. С этой целью альянс может накачивать прибалтийские страны оружием, чтобы создать угрозу для РФ.
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Анастасия Чинкова