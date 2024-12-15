Лидеры стран ЕС и НАТО встретятся с Зеленским для отправки войск на Украину

За прошедшие сутки украинские войска совершили 29 ударов по Донецкой Народной Республике, выпустив 84 боеприпаса. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).