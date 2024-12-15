Лидеры стран ЕС и НАТО встретятся с Зеленским для отправки войск на Украину

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В ходе встречи лидеров европейский стран в Брюсселе будет обсуждаться отправка войск ЕС на Украину. Об этом пишут Politico.
«Европейские лидеры планируют встретиться с... Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине», — говорится в сообщении.
В издании отмечают, что на встрече 18 декабря будут присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По данным газеты, встреча состоится после давления со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа, который выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине.
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