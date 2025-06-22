В ГД провели параллель между ударами США по Ирану и нападением Гитлера на СССР
Слуцкий: США повысили риски третьей мировой войны, ударив по Ирану
США ударами по ядерным объектам Ирана повысили риски третьей мировой войны. Так считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Напомним, в ночь на 22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
«Удары по Ирану не имели для США причин в военном плане и не могут иметь оправдания в общечеловеческом. Последствия повышения градуса эскалации грозят выйти за пределы региона. Вашингтон понимает неизбежность ответа Тегерана. Все это выводит спираль противостояния на новый уровень и повышает риски Третьей мировой», — сказал Слуцкий «Газете.Ru».
Он также обратил внимание на «страшный символизм»: американский удар по Ирану произошел 22 июня, в тот же день, когда началась Великая Отечественная война.
В свою очередь политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей напомнил, что Дональд Трамп в этот раз пришел в политику как президент-миротворец.
«Если Трамп от этой платформы откажется и открыто вступит в войну, то он может потерять существенную часть собственного электората. На данный момент рейтинг Трампа составляет около 54%. И он очень не хочет терять как электорат, так и сформировавшийся имидж миротворца», — отметил Вайнер.
Он предположил, что США сейчас начнут склонять Иран к подписанию мирного договора.