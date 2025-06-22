В ГД провели параллель между ударами США по Ирану и нападением Гитлера на СССР

Слуцкий: США повысили риски третьей мировой войны, ударив по Ирану
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США ударами по ядерным объектам Ирана повысили риски третьей мировой войны. Так считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.



Напомним, в ночь на 22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

«Удары по Ирану не имели для США причин в военном плане и не могут иметь оправдания в общечеловеческом. Последствия повышения градуса эскалации грозят выйти за пределы региона. Вашингтон понимает неизбежность ответа Тегерана. Все это выводит спираль противостояния на новый уровень и повышает риски Третьей мировой», — сказал Слуцкий «Газете.Ru».

Он также обратил внимание на «страшный символизм»: американский удар по Ирану произошел 22 июня, в тот же день, когда началась Великая Отечественная война.

В свою очередь политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей напомнил, что Дональд Трамп в этот раз пришел в политику как президент-миротворец.

«Если Трамп от этой платформы откажется и открыто вступит в войну, то он может потерять существенную часть собственного электората. На данный момент рейтинг Трампа составляет около 54%. И он очень не хочет терять как электорат, так и сформировавшийся имидж миротворца», — отметил Вайнер.

Он предположил, что США сейчас начнут склонять Иран к подписанию мирного договора.
Элина Позднякова

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