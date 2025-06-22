В ГД провели параллель между ударами США по Ирану и нападением Гитлера на СССР

22 июня 2025, 16:23

Слуцкий: США повысили риски третьей мировой войны, ударив по Ирану

Фото: iStock/wildpixel

США ударами по ядерным объектам Ирана повысили риски третьей мировой войны. Так считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.





Напомним, в ночь на 22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.





«Удары по Ирану не имели для США причин в военном плане и не могут иметь оправдания в общечеловеческом. Последствия повышения градуса эскалации грозят выйти за пределы региона. Вашингтон понимает неизбежность ответа Тегерана. Все это выводит спираль противостояния на новый уровень и повышает риски Третьей мировой», — сказал Слуцкий «Газете.Ru».

«Если Трамп от этой платформы откажется и открыто вступит в войну, то он может потерять существенную часть собственного электората. На данный момент рейтинг Трампа составляет около 54%. И он очень не хочет терять как электорат, так и сформировавшийся имидж миротворца», — отметил Вайнер.