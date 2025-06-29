США продолжают поставлять вооружение Украине
Поставки вооружения Украине со стороны США частично продолжаются. Об этом сообщил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Дипломат подчеркнул, что какие-то поставки были отменены, а какие-то актуальны до сих пор. При этом точных сведений о количестве поставляемого оружия и его видах нет.
Напомним, что российские власти считают поставки вооружений Украине действиями, мешающими урегулированию и напрямую вовлекающими страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, содержащие оружие для ВСУ, будут законной целью для России.
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