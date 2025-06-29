Сербский Alta Banka запретил гражданам России платежи в евро

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Сербский Alta Banka запретил гражданам РФ и Белоруссии осуществлять платежи в евро, проинформировал Телеграм-канал «360».



Уточнялось, что причина кроется в европейских партнерах кредитной организации, поскольку европейские банки-корреспонденты Alta Banka считают операции с евро, которые инициируют россияне и белорусы, высокорискованными.

Отказывать в выполнении таких платежных поручений будут всем, даже в случае если транзакции никаким образом не связаны с санкционными списками.

Ранее сообщалось, что США сняли санкционные ограничения против России, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Об этом объявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейского государства Петер Сийярто. Ожидается, что после отмены санкций строительство станции продолжится.

Ольга Енгалычева

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