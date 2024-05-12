В ГД РФ рассказали, сколько времени надо депутатам на утверждение вице-премьеров

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Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что на обсуждение кандидатур на посты заместителей премьер-министра страны в нижней палате потребуется более шести часов.
В интервью агентству ТАСС он отметил, что на пленарном заседании, запланированном на 13 мая, каждый из претендентов на должность вице-премьера должен выступить перед депутатами. Помимо этого, планируется проведение вопросно-ответной сессии и выступления перед представителями парламентских комитетов.
Он также добавил, что все претенденты на пост вице-премьера являются квалифицированными и опытными специалистами.
Вечером 11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил в нижнюю палату состав нового правительства страны. В числе предложенных кандидатур он выдвинул Дениса Мантурова на должность своего первого заместителя. В предыдущем составе правительства Мантуров одновременно занимал пост вице-премьера и возглавлял Министерство промышленности и торговли.
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Он также добавил, что все претенденты на пост вице-премьера являются квалифицированными и опытными специалистами.
Вечером 11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил в нижнюю палату состав нового правительства страны. В числе предложенных кандидатур он выдвинул Дениса Мантурова на должность своего первого заместителя. В предыдущем составе правительства Мантуров одновременно занимал пост вице-премьера и возглавлял Министерство промышленности и торговли.
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Артем Кузьмин