Владимир Зеленский может проводить сколько угодно мирных саммитов, однако толка от них не будет, пока в них не примет участие Россия. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев после слов главы департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэля Люхингера о том, что следующая конференция по Украине состоится не в Европе.
«Зеленский может проводить саммиты где ему заблагорассудится, но даже его поклонники прекрасно понимают, что все эти сборища ровным счетом ничего не стоят, если среди участников нет России», — заявил Журавлев в беседе с «Известиями».
Он напомнил, что Зеленскому прямо заявили о бесполезности подобных конференций без участия РФ представители многих стран и даже глава МИД Украины. Однако украинский лидер упорно требует проведения новых саммитов, хотя от его решений мало что зависит.
По словам Журавлева, предложения президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта были услышаны руководством стран Запада. Теперь они задумаются и рано или поздно примут их, заключил депутат.
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