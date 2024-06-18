Украину сравнили со скотобойней, а Зеленского уличили в имитации: скандал с подписями на «саммите мира» в Швейцарии

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16 июня в Швейцарии завершилась двухдневная конференция по обсуждению мира на Украине. Мероприятие было основано на обсуждении так называемого «мирного плана» Зеленского. На форум приехали 90 делегаций, но подписать итоговый документ согласились не все. О том, чем завершился саммит, почему его назвали провальным и какие страны отозвали подписи под итоговым коммюнике конференции по Украине расскажет редакция «Радио 1».
Кто принял участие в конференции в Швейцарии
На конференцию по обсуждению «мирного плана» Зеленского были приглашены 160 государств, однако прибыли 90. Представители Европы и Америки явились на мероприятие практически в полном составе, Китай, значительная часть государств Азии и Африки от участия в саммите отказались. Россия на саммит приглашена не была.
Практически в последний момент от поездки на саммит отказался президент Колумбии Густаво Петро. По его мнению, мероприятие не является «свободным форумом для обсуждения пути к миру между Россией и Украиной» и «все выводы уже предопределены». Президент США Джо Байден также не прибыл на конференцию. Вместо себя он прислал советника по национальной безопасности Джейка Салливана.
О чем говорили участники «саммита мира» в Швейцарии
В первый же день конференции ряд представителей государств настаивали на участии России. Необходимость присутствия РФ на мероприятии также признал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако он добавил, что Россия сама не приложила усилий для того, чтобы посетить конференцию. Страны-участницы обсуждали «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского и уделили внимание инициативе российского лидера Владимира Путина, который озвучил свое видение решения украинского конфликта.
Владимир Путин заявил, что Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение. Если план мира не будет воспринят, то следующая инициатива уже будет на более жестких условиях, предупредил президент. Он также добавил, что Украине необходимо вывести свои войска со всей территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Остро на его предложение отреагировала представительница США Камала Харрис, назвав инициативу «призывом к капитуляции».
Посол в Канаде отреагировал на скандирование нацистского лозунга на саммит по Украине
Итоги конференции по Украине в Швейцарии
Участники конференции на Украине не добились значимых результатов и ее итоги стали разочаровывающими. Об этом пишет китайская газета Global Times. По информации издания, совместное коммюнике по результатам форума не подписали: Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.
Финальный документ не имел каких-либо четких положений и составлен с довольно расплывчатыми формулировками. Так, в нем затронуты такие темы, как ядерное оружие, продовольственная безопасность и освобождение военнопленных. Тема завершения украинского конфликта обсуждена не была.
Досрочно мероприятие покинули Камала Харрис и Олаф Шольц.
Ирак и Иордания случайно попали в список подписавших коммюнике по Украине
При оглашении списка подписантов документа не обошлось без скандала. Выяснилось, что Ирак и Иордания попали в него по ошибке «из-за проблемы координации».
Представитель швейцарского МИДа сообщил, что Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с текстом документа, поэтому ошибочно были добавлены в список. Позже Ирак и Иордания попросили исключить их из списка подписавшихся после публикации документа.
Руанда отозвала подпись под коммюнике по Украине
Вслед за Иорданией и Ираком подпись под коммюнике по Украине отозвала Руанда. После отзыва подписи число стран, не поддержавших итоговое коммюнике саммита по Украине, составило 16. По информации Responsible Statecraft, поддержка Украины странами Глобального Юга ослабевает из-за того, что главы государств осознают, что без России не удастся достичь мирного соглашения и урегулирования кризиса.
Авторы издания уличили Зеленского в неискренности намерений и сочли его «мирный план» имитацией.
«Украина здесь лишь заложник, которого, как на скотобойне, ведут на убой, правда, с согласия нынешнего руководства страны, обеспечивающего чужие интересы», — говорится в материале.
Зеленский настоял на втором «саммите мира»
Президент Украины заявил, что через несколько месяцев планируется еще один саммит. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что для переговорного процесса необходима вторая сторона конфликта. Швейцария, в свою очередь, также выразила готовность организовать следующую конференцию и заявила о готовности принять президента России Владимира Путина.
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