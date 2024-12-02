В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта накануне Рождества

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В немецком городе Эльмсхорн, в северной части страны, по подозрению в подготовке масштабного теракта в канун Рождества был задержан 17-летний подросток. Об этом пишет Bild.
Отмечается, что молодой человек планировал въехать в толпу на грузовике перед Рождеством. Прокуратура Фленсбурга в настоящее время проводит расследование по «подозрению в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству»
Газета сообщила, что подозреваемый приобрел материалы для изготовления бомб, нацелился на консульства в стране и установил контакты с мусульманами в США, Ираке и Марокко.
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Александр Климов