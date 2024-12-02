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В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта накануне Рождества

Фото: iStock/ BrianAJackson

Фото: iStock/ BrianAJackson

В немецком городе Эльмсхорн, в северной части страны, по подозрению в подготовке масштабного теракта в канун Рождества был задержан 17-летний подросток. Об этом пишет Bild.


Отмечается, что молодой человек планировал въехать в толпу на грузовике перед Рождеством. Прокуратура Фленсбурга в настоящее время проводит расследование по «подозрению в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству»

Газета сообщила, что подозреваемый приобрел материалы для изготовления бомб, нацелился на консульства в стране и установил контакты с мусульманами в США, Ираке и Марокко.

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#германия
#задержание
#рождество
#сша
Военные России и Сирии уничтожили 320 боевиков
ВС России и Сирии уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники
01 декабря 2024, 23:58

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Воздушно-космические силы (ВКС) России совместно с сирийской армией уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники в воскресенье, 1 декабре, в Идлибе, Хаме и Алеппо. Об этом в ходе брифинга на сайте Минобороны России сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк.
28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на правительственные позиции вблизи провинции Алеппо. За 3 дня сирийская армия уничтожила около 1000 боевиков.

Ранее стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.

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#сирия
#военные
#россия
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Три страны Балтии договорились о введении санкций против правительства Грузии
01 декабря 2024, 23:43

Фото: iStock/designer491

Латвия, Литва и Эстония планируют ввести санкции в отношении грузинских властей из-за протестов в стране и приостановки процесса евроинтеграции. Об этом заявил в социальной сети X министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
«Три страны Балтии совместно согласились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах», – отметил дипломат.

Позднее министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что введение санкций «необходимо в отношении высшего самопровозглашенного правительства Грузии». Ведомство призвало ЕС и США «последовать нашему примеру».

Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

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#сша
#европа
#санкции
#грузия
#протесты
#эстония
#латвия
#литва
#мид
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Зеленский предложил украинцам потратить тысячу гривен на оборону
01 декабря 2024, 23:27

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Владимир Зеленский предложил потратить «президентскую тысячу» гривенна оборону страны. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.
Украинский лидер сообщил, что за первые дни действия программы более 2,1 миллиона граждан подали заявки на получение тысячи гривен. В частности, полмиллиона заявок касаются выплат детям.

«Средства можно направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг. Есть возможность направить выплату в поддержку сил обороны Украины через волонтерские фонды», – написал Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский распорядился выплатить всем украинцам тысячу гривен (около 2343 рублей) на фоне государственной подготовки к зимнему периоду и отопительному сезону.

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#владимир зеленский
#украина
#оборона
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Захарова заявила о предательстве Украины со стороны США
Захарова: американские хозяева предали Зеленского
01 декабря 2024, 23:01

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что американские власти предали Владимира Зеленского.
Так Захарова прокомментировала заявление советника президента по национальной безопасности США Джейка Салливана о том, что Киев должен сам решить, признает ли он потерю территории в рамках мирных переговоров.

«Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтонуна умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают», – заявила она.

Ранее Джейк Салливан также рассказал о планах президента США Джо Байдена в отношении Украины. По словам советника главы государства, Белый дом в ближайшие 50 дней сделает все возможное для укрепления позиций Киева на поле боя.

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#мид рф
#мария захарова
#владимир зеленский
#украина
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#джозеф байден
#президент
#киев
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Хуситы заявили о ракетном ударе по эсминцу и трем судам снабжения армии США
01 декабря 2024, 21:56

Фото: istockphoto/Benny Winslow

Хуситы ударили ракетами и дронами по трем судам снабжения американской армии и эсминцу США в Аравийском море и Аденском заливе, проинформировал представитель движения Яхья Сариа.
«Военно-морские, беспилотные и ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов — прим. ред.) провели совместную военную операцию, нанеся удары по американскому эсминцу и трем суднам снабжения американской армии», — сказано в заявлении представителя хуситов.
Сариа упомянул названия атакованных кораблей: Stena Impeccable, Maersk Saratoga и Liberty Grace.

Он резюмировал, что использовались крылатые и баллистические ракеты в количестве 16 штук, а также дроны.

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#мир
#сша
#хуситы
#атака
#новости
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В России предрекли судьбу Грузии
Сенатор СФ Джабаров: перед Грузией печальный опыт Украины
01 декабря 2024, 21:40

Фото: istockphoto/Achisatha Khamsuwan

Печальный опыт Украины находится сейчас перед глазами Грузии, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
Собеседник подчеркнул, судя по тому, что говорят официальные лица республики, страна не станет второй Украиной. Джабаров уточнил, что глава грузинского кабмина сам не раз говорил о том, что перед страной находится украинский пример, и Грузия понимает, к чему движется конфронтация с российской стороной.

Кроме того, российский сенатор сравнил действующую главу Грузии Саломе Зурабишвили с Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года. Зурабишвили заявляла, что не покинет пост, когда закончатся ее полномочия.

«Это точь-в-точь как [президент Украины Владимир] Зеленский. Я думаю, что это кончится очень печально, если она будет науськивать деструктивную оппозицию на массовые беспорядки, на поджоги в парламенте и так далее», — прокомментировал Джабаров.
Он резюмировал, что Зурабишвили ждет тюрьма или же побег во Францию. Ранее об украинском сценарии в Грузии говорил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Евромайдан» на Украине произошел в ноябре 2013 года. Протесты начались на фоне приостановки подписания евроинтеграции республики с Евросоюзом.

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#мир
#россия
#украина
#грузия
#евросоюз
#новости
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ЕС осудил противодействие беспорядкам в Грузии
ЕС пригрозил Грузии негативными последствиями за шаги по прекращению беспорядков
01 декабря 2024, 18:16

Фото: istockphoto/uskarp

Действия грузинских властей по прекращению беспорядков в стране приведут к негативным последствиям для отношений с Евросоюзом (ЕС), заявили главный дипломат Европы Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос.
Они отметили, что жители республики вышли на улицы в качестве подтверждения своего стремления вступить в ЕС.

«ЕС решительно осуждает насилие против мирных протестующих, которые твердо стоят за свое европейское и демократическое будущее. Эти действия правительства Грузии будут иметь прямые последствия для наших отношений», — говорится в коммюнике.
Процесс принятия грузинской стороны в сообщество приостановлен, как и финансовая поддержка.

ЕС выразил сожаление, что Грузия заморозила переговоры о вступлении до 2028 года, добавив, что «дверь остается открытой».

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#мир
#грузия
#евросоюз
#протесты
#новости
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Казахстан высказался об антироссийских санкциях
Казахстан заявил Западу, что не будет соблюдать санкции против РФ в ущерб себе
01 декабря 2024, 17:23

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Казахстан довел до западных государств, что не будет соблюдать антироссийские санкции в ущерб собственным интересам, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным зампремьера республики Серик Жумангарин. Он отметил, что республика не станет страной для обхода ограничительных мер.
«И они это прекрасно понимают, поскольку мы когда говорим, что мы не будем делать в ущерб собственному производству, этого никто и не требует на сегодняшний день», — сказал Жумангарин.
Президент России Владимир Путин посетил Казахстан с государственным визитом 27-28 ноября. Глава республики Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан является стратегическим партнером России.

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#мир
#россия
#казахстан
#санкции
#сша
#новости
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В КНДР устроили торжественные проводы для главы Минобороны России
ЦТАК: в КНДР министру обороны России Белоусову устроили торжественные проводы
01 декабря 2024, 17:17

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Министру обороны России Андрею Белоусову устроили торжественные проводы после визита в КНДР. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
Во время торжественных проводов были исполнены государственные гимны КНДР и России, а также Белоусов осмотрел почетный караул Корейской Народной Армии.

Самолет с послами доброй воли из России взлетел под аплодисменты солдат Корейской Народной Армии.

Напомним, министр обороны России 29-30 ноября совершил официальный визит в Северную Корею. В рамках визита он провел переговоры с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем, подчеркнув, что российская сторона настроена на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей.

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