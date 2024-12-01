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В Петербурге юноша пришел на свидание и получил 27 выстрелов по ягодицам

В Петербурге подростков задержали за стрельбу по юноше
Фото: iStock/ipopba

Фото: iStock/ipopba

Полицейские Петербурга задержали школьников, подозреваемых в стрельбе по сверстнику в Яблоновском саду. Об этом пишет «Фонтанка».
Все началось со знакомства с 17-летней девушкой в интернете. По словам пострадавшего, она настаивала на реальной встрече, обещая, что она будет более близкой.

Молодые люди договорились о свидании, однако во время встречи 16-летний юноша заметил компанию школьников. Они представились братьями девушки и настаивали на том, что ей всего 14 лет, а не 17.



После чего они заставили парня стать на колени, извиниться на камеру и снять штаны, затем школьники выстрелили ему по ногам и ягодицам 27 раз из пневматического пистолета.

Вскоре полицейские задержали студента Малоохтинского колледжа и 16-летнюю ученицу Оптико-механического лицея. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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