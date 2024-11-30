Восьмерых россиян задержали во время протестов в Грузии

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В Грузии задержали восьмерых граждан РФ за нападения на силовиков во время протестов, проинформировало агентство РИА Новости.
Кроме восьмерых граждан Российской Федерации ещё арестовали граждан Белоруссии и Соединённых Штатов Америки. Иные подробности не уточняются.
Ранее сообщалось, что вТбилиси силы безопасности начали разгонять протест с помощью водометов. Стычки переросли в столкновения между отдельными протестующими и сотрудниками полиции. Сообщалось, что силовики применяли водомёты «прямо со двора парламента Грузии». Некоторые из собравшихся людей пытались взломать ворота.
Протесты в Грузии начались после объявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить вопрос о начале переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Это вызвало массовые протесты в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.
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Ранее сообщалось, что вТбилиси силы безопасности начали разгонять протест с помощью водометов. Стычки переросли в столкновения между отдельными протестующими и сотрудниками полиции. Сообщалось, что силовики применяли водомёты «прямо со двора парламента Грузии». Некоторые из собравшихся людей пытались взломать ворота.
Протесты в Грузии начались после объявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить вопрос о начале переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Это вызвало массовые протесты в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.
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Ольга Енгалычева