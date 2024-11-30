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Восьмерых россиян задержали во время протестов в Грузии

Фото: iStock/ BrianAJackson

Фото: iStock/ BrianAJackson

В Грузии задержали восьмерых граждан РФ за нападения на силовиков во время протестов, проинформировало агентство РИА Новости.
Кроме восьмерых граждан Российской Федерации ещё арестовали граждан Белоруссии и Соединённых Штатов Америки. Иные подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что вТбилиси силы безопасности начали разгонять протест с помощью водометов. Стычки переросли в столкновения между отдельными протестующими и сотрудниками полиции. Сообщалось, что силовики применяли водомёты «прямо со двора парламента Грузии». Некоторые из собравшихся людей пытались взломать ворота.



Протесты в Грузии начались после объявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить вопрос о начале переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Это вызвало массовые протесты в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.

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#протесты
#евросоюз
#грузия
#россияне
За сброс строительных отходов жителю Коломны выписали штраф
30 ноября 2024, 21:31

Фото: пресс-служба города Коломна

Житель Коломны сбросил отходы рядом с площадкой ТКО, за что ему выписали штраф, сообщила пресс-служба города Коломна.
Вечером 9 ноября водитель «Газели» остановился на расстоянии от площадки ТКО и стал сгружать отходы — он перекидывал их из багажника. В результате действий нарушителя там образовался навал мусора. Камера видеонаблюдения системы «Безопасный регион» записала правонарушение. По номеру машины сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя и выписали ему штраф.

Уточнялось, что за сброс отходов из автомобилей в неположенном месте для граждан установлен штраф в размере до 70 000 рублей, должностные лица платят до 100 000 рублей, а юридические — до 200 000 рублей.

Камеры системы «Безопасный регион» фиксируют госномер машины, дату и время происшествия и адрес.

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Жительница голодает на заглохшем лайнере в Антарктиду, пока ей не дадут новый тур
30 ноября 2024, 16:37

Фото: iStock/ kynny

Жительница Волгограда Наталья Литвинова уже пять дней голодает на застрявшем по пути в Антарктиду круизном лайнере Swan Hellenic Diana. Она подчеркнула, что хочет получить от компании ваучер на идентичный круиз, так как у нее нет финансовой возможности купить новый тур, сообщило издание «Газета.Ru».
На голодовку Натальи Литвиновой никто не реагирует — только экипаж раз в день предлагает ей пройти медосмотр.

«Голодовка одного пассажира, то есть меня, продолжается. Договориться, возможно, удалось некоторым пассажирам. Все закрыто договором о неразглашении. На каких условиях, никто не говорит. Два пассажира со мной голодали, они прекратили два дня назад, потому что получили, видимо, от компании какое-то предложение, но не говорят, какое», — поделилась жительница Волгограда.

Наталья Литвинова уточнила, что полного возврата денежных средств требует много пассажиров лайнера, которые собирались накануне, но у женщины иные требования к компании — она попросила ваучер на путешествие именно в Антарктиду.

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Генпрокуратурой ФРГ установлены личности двух подозреваемых в подрывах СП и СП-2
30 ноября 2024, 16:11

Фото: istockphoto/guteksk7

Генеральная прокуратура ФРГ сумела установить личности двух подозреваемых в совершении террористических актов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Имена их не разглашаются в интересах следствия.
Об этом сообщил глава ведомства Йенс Роммель. В интервью немецкому изданию Der Spiegel он отметил, что ему и его коллегам удалось продвинуться в расследовании терактов, но сделать предстоит ещё очень много. Установление личностей двух подозреваемых в организации взрывов генеральный прокурор назвал успехом, на который изначально сложно было рассчитывать.

Роммель указал, что предыстория преступления и мотивы преступников ещё окончательно не установлены. По его словам, выявление личностей других подозреваемых, мотивация преступления, особенно в части возможной государственной вовлечённости в террористическую операцию, являются предметом дальнейшего расследования, заключил глава генеральной прокуратуры ФРГ.

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#интервью
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#северный поток
#генпрокуратура
#теракт
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Уже не снайпер: Муж «королевы марафонов» Блиновской ремонтирует дроны
Муж «королевы марафонов» Блиновской перевёлся с передовой в тыл
30 ноября 2024, 13:59

Фото: istockphoto/Dzmitry Ryshchuk

Алексей Блиновский, супруг арестованной «королевы марафонов», больше не снайпер. Он оперативно перевёлся из подразделения на передовой и теперь занимается ремонтом беспилотников.
По словам сослуживцев, сейчас Блиновский проходит службу в части 5-й отдельной мотострелковой бригады, расквартированной недалеко от Курахово в Донецкой Народной Республике, сообщает телеграм-канал Mash. После возвращения из Москвы в роли снайпера он был на передовой всего несколько раз. Сейчас Алексей работает в тылу. Он занимается дооснащением беспилотников и помогает тренировать новобранцев.

В начале сентября супруга «королевы марафонов» задержали прямо в боевой части на Донецком направлении. За неявку по повестке в Следственный комитет для ознакомления с материалами уголовного дела по неуплате налогов. При этом он знал, что его ищут, и именно поэтому попросил командование отправить его не передовую. Там Блиновский занимался подвозом боеприпасов, что помогало не задерживаться подолгу на одном месте.

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#следственный комитет
#днр
#беспилотник
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Теракт в «Крокусе»: защита требует освободить трех фигурантов из СИЗО
Защита требует освободит из СИЗО трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
30 ноября 2024, 13:39

Фото: istockphoto/Zolnierek

Суд зарегистрировал апелляционную жалобу адвокатов трех фигурантов дела о террористическом акте в «Крокус сити холле». Они просят освободить своих подзащитных из СИЗО.
Дата рассмотрения жалобы еще не назначена, сообщает ТАСС. На прошлой неделе Басманный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей предполагаемым исполнителям террористического акта и еще 10 фигурантам уголовного дела. Все трое фигурантов, об освобождении которых ходатайствует защита, — Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов — были этапированы в Москву из Дагестана.

22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел масштабный теракт: террористы расстреляли людей, находившихся в здании на концерте, после чего подожгли его. Число жертв нападения составило 145 человек.

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#суд
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#теракт
#защита
#террористы
#человек
#крокус сити холл
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Главный Дед Мороз набрал штрафов на 2,5 тысячи рублей перед Новым годом
30 ноября 2024, 12:44

Фото: istockphoto/Nastco

Главный Дед Мороз России перед Новым годом насобирал штрафов за нарушения правил дорожного движения на 24,5 тысячи рублей. Причём передвигался он вовсе не на оленях, а исключительно на иномарках.
Как выяснил телеграм-канал SHOT, главный новогодний волшебник страны в свободное от праздничных забот время разъезжает по дорогам Вологодской области на Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV-4 и Hyundai IX35. Несмотря на магические способности и наличие волшебного посоха, избежать встречи с суровой реальностью российских дорог ему не удалось. Чаще всего актёр попадался на превышении скорости. Всего за этот год у него накопилось штрафов на 24,5 тысячи рублей. Часть из них Дед Мороз уже погасил.

Личность всероссийского Деда Мороза раскрыли 10 лет назад. Андрей Балин родился и живёт в Великом Устюге. В «Дом Деда Мороза» устроился в 22 года — сразу после того, как окончил колледж по специальности «зоотехник». С тех пор именно он каждый год начинает новогодний объезд и раздачу подарков по всей стране.

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#дед мороз
#страны
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В одном ряду с Матросовым и Гастелло: история знаменитого танкиста Лавриненко
30 ноября 2024, 12:00

Фото: танковый экипаж Д. Лавриненко (слева)

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Праздник был возрождён на основе исторической традиции чествования кавалеров Ордена Святого Георгия, учреждённого 9 декабря 1769 года. В качестве высшей военной награды этот орден был восстановлен указом президента России в 2000 году.
«Радио 1» продолжает цикл программ, посвящённых героям прошлого и настоящего.

Речь пройдёт о Герое Советского Союза Дмитрии Лавриненко. За два с половиной месяца боёв во время Великой Отечественной войны он уничтожил не менее 52 танков противника. Лавриненко участвовал в битве за Москву. В ноябре 1941-го 4-я танковая бригада удерживала позиции к северу от шоссе Волоколамск – Москва вместе с 316-й стрелковой дивизией под командованием генерал-майора Ивана Панфилова.

По мнению историков, Лавриненко стоит в одном ряду с такими героями, как Александр Матросов и Николай Гастелло, рассказала «Радио 1» заведующая сектором информационно-краеведческой работы Волоколамской библиотеки Галина Кулакова.
«Важно отметить, что на момент гибели отважному танковому асу было всего 27 лет. И, по мнению генерала Катукова, другого такого примера мужества и количества подбитых танков Вторая мировая война не знала. Он был настоящим профессионалом, умел ориентироваться, быть неожиданным. Например, в день гибели генерала Панфилова на штаб на большой скорости выскочили восемь немецких танков. Лавриненко командует экипажу и идёт один на эти восемь танков. Немцы решили, что это таран. Лавриненко моментально уходит в сторону, останавливается. Семь выстрелов – семь танков», – подчеркнула Кулакова.
По её словам, это произошло в Волоколамске. До этого у знаменитого танкиста были Орёл и Серпухов.
«Его награждают Орденом Красной звезды, Орденом Ленина. Видимо, считали, что он ещё был молод в 27 лет для высокой награды. Но Катуков был очень высокого мнения о Лавриненко и видел, как профессионально и грамотно сражался Дмитрий Фёдорович. Причем потерь в экипажах в его взводе не было. И 5 декабря 1941 года Катуков подписывает наградной лист на представление его к званию Героя Советского Союза», – отметила собеседница «Радио 1».
Однако этого звания Лавриненко не дали, а наградили Орденом Ленина. А 18 декабря после боя в деревне Аннино, недалеко от Волоколамска, Лаврененко погиб от осколка вражеской мины.

До конца войны все с восхищением отзывались о мужестве Лавриненко и его умении командовать взводом.

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#подмосковье
#московская область
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Маск «отвратительно» отреагировал на количество обвинений за слова в сети в Великобритании
30 ноября 2024, 12:00

Фото: iStock/ Igor Zubkov

Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Х раскритиковал Великобританию за огромное количество обвинений за слова в сети.
«Отвратительно», — написал Илон Маск.

Подобным образом предприниматель отреагировал на данные, по которым в Российской Федерации с 2008 по 2017 год осудили 98 человек за незаконные высказывания в сети, при том как в Великобритании лишь за один 2016-й год было вынесено 1696 идентичных обвинительных приговоров. Иных подробностей он не уточнил.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома и свидетель по делу об импичменте Дональда Трампа, занимавшего в 2019 году пост президента Соединённых Штатов Америки, Александр Виндман находится на содержании у олигархов из Украины. Генеральный директор компании SpaceX выразил мнение, что Виндман совершил госизмену, за что понесёт наказание.

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#данные
#человек
#илон маск
#великобритания
#россия
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Иеромонах Макарий разъяснил, почему курение — грех
30 ноября 2024, 10:30

Фото: istockphoto/Alena Ivochkina

Русская православная церковь считает курение грехом. Иеромонах Макарий, глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, призвал отказаться от этой привычки, благо к этому располагает начавшийся пост.
Священнослужитель напомнил корреспонденту РИА Новости случай из жизни греческого святого Силуана Афонского. Ему задали вопрос, чем плохо курение. Тогда святой предложил собеседнику помолиться перед тем, как закурить.

Тот попытался прочитать молитву, но затем смутился и признался, что неловко себя чувствует при этом. Святой Силуан сказал на это, что раз ему неловко молиться, то и курить неловко. Человек сам осознал, что молитва и курение — несовместимы. Для Слова Божия душа человека открыта, а табак она исподволь и независимо от разума отвергает.

«Собеседник признался, что ему неловко молиться перед сигаретой. Ну, а раз неловко молиться — значит, и курить неловко», — сказал иеромонах.

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#церковь
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