В МВД опровергли версию о «битве скинхедов с цыганами» в Ногинске

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В подмосковном Ногинске произошла массовая драка. В соцсетях писали о «битве скинхедов с цыганами». По данным Readovka, в МВД опровергли эту версию конфликта.
Уточняется, что причиной произошедшего стал бытовой конфликт между молодыми людьми. Инцидент произошел на улице Декабристов, где подрались две компании молодых людей.
В центр города они якобы пришли в банданах с подручными предметами — цепями и палками, пишут в соцсетях местные жители. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.
Согласно официальной информации, спустя несколько часов после произошедшего в травмпункт никто не обращался.
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В центр города они якобы пришли в банданах с подручными предметами — цепями и палками, пишут в соцсетях местные жители. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.
Согласно официальной информации, спустя несколько часов после произошедшего в травмпункт никто не обращался.
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Екатерина Коршунова