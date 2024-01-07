В Германии больше года не могут понять, чьи дроны следят за учениями бойцов ВСУ

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В Германии больше года пытаются понять, чьи беспилотники наблюдают за местами тренировок немецких и украинских военных и их казармами. Об этом сообщает газета Bild.
Отмечается, что постоянно над полигонами и казармами летают неопознанные дроны. Чаще всего они появляются в местах прохождения подготовки украинских военных.
Эксперт по оборонным вопросам парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) депутат бундестага Маркус Фабер убеждён, что за этим стоит Россия. Он рассказал изданию, что полёты дронов чётко спланированы, и вся эта ситуация якобы указывает на вмешательство российской стороны.
Вместе с тем, немецкий политик не смог никак аргументировать свою позицию.
Издание также отмечает, что в Германии о проблеме с появлением неопознанных дронов знают давно. Однако никакие предпринятые действия не приблизили руководство к выяснению того, откуда они прилетают.
Также 15 ноября 2023 года была создана оперативная группа, которая должна осуществлять работу над борьбой с беспилотниками. Но за прошедшие месяцы конкретных результатов достигнуто не было.
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Эксперт по оборонным вопросам парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) депутат бундестага Маркус Фабер убеждён, что за этим стоит Россия. Он рассказал изданию, что полёты дронов чётко спланированы, и вся эта ситуация якобы указывает на вмешательство российской стороны.
Издание также отмечает, что в Германии о проблеме с появлением неопознанных дронов знают давно. Однако никакие предпринятые действия не приблизили руководство к выяснению того, откуда они прилетают.
Также 15 ноября 2023 года была создана оперативная группа, которая должна осуществлять работу над борьбой с беспилотниками. Но за прошедшие месяцы конкретных результатов достигнуто не было.
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Анастасия Чинкова