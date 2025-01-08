В Германии депутаты от партии Шольца перепутали российскую подлодку с немецкой

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Два немецких политика из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую возглавляет канцлер Олаф Шольц, перепутали российскую подводную лодку с немецкой субмариной.
Об этом конфузе рассказала газета Bild. Бундесвер недавно решил заказать у концерна Thyssenkrupp Marine Systems, штаб-квартира которого находится в Киле, ещё четыре подводных лодки класса U212CD на сумму свыше 4,7 миллиарда евро.
Депутат Бундестага Кристиан Клинк и кандидат в депутаты от избирательного округа Киль Кристина Шуберт разместили в социальной сети пост с изображением подлодки и надписью о том, что это решение парламента укрепит безопасность страны и промышленную площадку Киля.
Однако вместо немецкой субмарины соратники Шольца опубликовали фотографию российской подводной лодки «Варшавянка» проекта 636. После того, как об оплошности стало известно, оба политика принесли извинения.
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Депутат Бундестага Кристиан Клинк и кандидат в депутаты от избирательного округа Киль Кристина Шуберт разместили в социальной сети пост с изображением подлодки и надписью о том, что это решение парламента укрепит безопасность страны и промышленную площадку Киля.
Однако вместо немецкой субмарины соратники Шольца опубликовали фотографию российской подводной лодки «Варшавянка» проекта 636. После того, как об оплошности стало известно, оба политика принесли извинения.
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Александр Бойцов