В Южно-Китайском море обнаружили легендарную подлодку ВМС США

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В Южно-Китайском море была обнаружена одна из легендарных подводных лодок ВМС США времен Второй Мировой войны. Передает отдел археологии Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC), сообщает Business Insider.
Речь идет о подводной лодке USS Harder, затонувшей в 1944 году. Она была найдена на глубине около 1140 метров у японского острова Окинава. За исключением боевой рубки, корабль в основном цел.
Субмарина была обнаружена участниками проекта Lost 52, которые искали и увековечили память обо всех 52 американских подводных лодках, затонувших во время войны. Для поиска и фотографирования использовались продукты современной подводной роботоетхники.
Ранее у берегов Сахалина была сфотографирована затонувшая американская подводная лодка Wahoo. Специалисты Русского географического общества вместе с представителями общественности фонда «Люди мира» погрузились на дно пролива Лаперуза, где ранее была обнаружена затонувшая американская подводная лодка Wahoo.
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Субмарина была обнаружена участниками проекта Lost 52, которые искали и увековечили память обо всех 52 американских подводных лодках, затонувших во время войны. Для поиска и фотографирования использовались продукты современной подводной роботоетхники.
Ранее у берегов Сахалина была сфотографирована затонувшая американская подводная лодка Wahoo. Специалисты Русского географического общества вместе с представителями общественности фонда «Люди мира» погрузились на дно пролива Лаперуза, где ранее была обнаружена затонувшая американская подводная лодка Wahoo.
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Александр Климов