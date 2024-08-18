В Германии для ВСУ представили план действий после уничтожения HIMARS

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны как можно скорее спрятать реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, посоветовал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
«Надеюсь, теперь украинской армии ясно, что после обстрелов из Сумской области она должны передвинуть РСЗО еще дальше», – заявил он.
Репке пояснил, что российские беспилотники ведут наблюдение за всей зоной огневой поддержки.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что уверен в скором уничтожении российскими войсками американских РСЗО HIMARS, из которых ВСУ атаковали Курскую область.
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Александр Климов