Российский военный сжёг украинскую БМП прямо под носом у бойцов ВСУ

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Боец ВС РФ в одиночку взорвал боевую машину пехоты (БМП) ВСУ на Курском направлении. Об этом в своём Telegram-канале написал военный аналитик и блогер Кирилл Фёдоров.
Отмечается, что российский военный на автомобиле Lada подъехал к БМП. После этого он облил украинскую машину бензином из канистры, и прогремел взрыв. Затем боец оперативно ретировался.
Минобороны России официально не комментировало данный поступок.
Фёдоров уточнил, что украинская БМП заглохла на Курском направлении, после чего управлявшие её бойцы ВСУ бросили машину и спрятались в кустах в 30 метрах от неё. Когда подъехал российский военный, они не смогли ему помешать.
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Минобороны России официально не комментировало данный поступок.
Фёдоров уточнил, что украинская БМП заглохла на Курском направлении, после чего управлявшие её бойцы ВСУ бросили машину и спрятались в кустах в 30 метрах от неё. Когда подъехал российский военный, они не смогли ему помешать.
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Анастасия Чинкова