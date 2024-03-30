В Германии исключили скорое завершение конфликта на Украине

Фото: iStock/photosvit
Надеяться на скорое завершение конфликта на Украине не стоит. Такое мнение выразил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети Х.
Касательно военной помощи Украине, министр заявил, что она продолжится, отметив при этом, что люди опасаются усугубления конфликта. Идею заморозки конфликта на Украине немецкий чиновник категорически отверг.
Читайте также:
Германия добавит вопросы о Холокосте в тест для получения гражданства
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов евро
Польша и Германия создадут совместную боевую группу быстрого реагирования
Анастасия Хохлова