Экс-посол Украины Мельник потребовал от ФРГ ежегодных многомиллиардных выплат

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Будущая правительственная коалиция в Германии должна ежегодно закладывать в бюджет 20 миллиардов евро в качестве поддержки Киева. Об этом заявил бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
По его словам, он в ближайшие четыре года ожидает от новых немецких властей выделения помощи именно в таком размере. То есть, всего Берлину придётся раскошелиться на 80 миллиардов евро. Об этом экс-посол заявил в интервью медиагруппе Funke. По словам Мельника, такое вложение средств стало бы очень выгодной инвестицией в безопасность Германии.
Кроме того, по мнению дипломата, Берлину следует нарастить объёмы военной помощи Украине. Для него самого идеальной коалицией в будущем правительстве Германии был бы блок ХСС/ХДС с «Зелёными», без представителей СДПГ Шольца, которые могут блокировать некоторые инициативы по поддержке Украины.
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Александр Бойцов