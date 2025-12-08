В Германии обеспокоены состоянием ума Мерца, говорящего о сражении с Россией
Сара Вагенкнехт назвала конфликт с Россией неприемлемым и губительным для ЕС
Политик Сара Вагенкнехт выступила с оценкой возможного конфликта между Европой и Россией на съезде своей партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость». Её слова приводит РЕН ТВ.
Немецкий политический деятель заявила, что такое столкновение может привести к концу Евросоюза.
«Война с Россией для нас неуправляема и невыигрышна, она станет концом, и мы должны бороться за то, чтобы она никогда не стала реальностью», — заявила Сара.Вагенкнехт прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который не боится конфликта с Россией. Политик выразила мнение, что такие высказывания вызывают серьёзную озабоченность не только состоянием ума политика, но и положением в стране.
По словам председателя, главная угроза авторитаризма для Германии исходит не от России, а от действующих демократических партий. Она утверждает, что эти силы создают «государство страха» и усиливают давление на граждан.