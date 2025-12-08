В Германии обеспокоены состоянием ума Мерца, говорящего о сражении с Россией

08 декабря 2025, 14:20

Сара Вагенкнехт назвала конфликт с Россией неприемлемым и губительным для ЕС

Фото: Istock/Oleksii Liskonih

Политик Сара Вагенкнехт выступила с оценкой возможного конфликта между Европой и Россией на съезде своей партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость». Её слова приводит РЕН ТВ.





Немецкий политический деятель заявила, что такое столкновение может привести к концу Евросоюза.

«Война с Россией для нас неуправляема и невыигрышна, она станет концом, и мы должны бороться за то, чтобы она никогда не стала реальностью», — заявила Сара.