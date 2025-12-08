Жену Зеленского заподозрили в причастности к коррупционному скандалу
Жена Зеленского может быть замешана в коррупционном скандале
Имя супруги Владимира Зеленского Елены фигурирует на записях, которые стали доказательством в деле о коррупции в энергетической сфере Украины. Об этом пишет Телеграм-канал «СИГНАЛ» со ссылкой на депутата Рады Александра Дубинского.
Согласно информации из открытых источников, парламентарий находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене. Однако это не мешает ему активно вести личный блог и критиковать нынешнюю киевскую власть.
«На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам», — написал Дубинский.При этом парламентарий не назвал источники полученной информации и не предоставил дополнительных деталей или материалов, подтверждающих его слова.