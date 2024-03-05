В Германии оценили возможность поставок ракет Taurus Украине

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала возможность предоставления Украине ракет «Taurus», сообщает немецкая телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.
Комментируя возможность предоставления Украине ракет «Taurus», Бербок напомнила, что Киев имеет право на самооборону.
«Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть», – заявила она.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил об отказе ФРГ от поставок Украине ракет Taurus, добавив, что «решение окончательное».
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«Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть», – заявила она.
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Александр Климов