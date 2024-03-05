Германию призвали к передаче Taurus украинской армии

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Великобритания призвала Германию передать Украине ракеты дальнего радиуса действия «Taurus», несмотря на утечку информации о разговорах между офицерами немецкого бундесвера о возможной операции на Крымском мосту, сообщает The Guardian, ссылаясь на представителя британских властей.
По словам источника, Лондон стал первой страной, передавшей ракеты Киеву. В связи с этим Британия призвала своих партнеров последовать ее примеру. Собеседник из Министерства обороны Великобритании добавил, что утечка информации о встрече в Германии была прискорбной, но не серьезной.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался от отправки ракет «Taurus» на Украину, обосновав его как твердое и опирающееся на «власть».
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала перехваченную расшифровку разговора между немецкими военными, в котором обсуждалась возможная атака крылатой ракетой «Taurus» Крымского моста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Шольц объяснил свой отказ передавать Taurus Украине
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался от отправки ракет «Taurus» на Украину, обосновав его как твердое и опирающееся на «власть».
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Александр Климов