Президент США Джо Байден может разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории, передает немецкое издание Tagesschau.
«Ходят слухи, что президент Байден хочет улучшить свое "наследие". Он мог бы либо дать [Украине] разрешение на применение оружия дальнего действия, либо отказаться от своего прежнего запрета на членство Украины в НАТО», – утверждается в материале.
Отмечается, что первый вариант помог бы Киеву в военном плане, а второй – в политическом.
Ранее президент Украины Зеленский признал, что Киев Все еще не получил ни от США, ни от Великобритании снятие запрета на использование ракет большой дальности для ударов вглубь России.
Читайте также:
«Конец близок»: на Западе признали исход конфликта на Украине
Зеленский: Украина не получила от США и Британии разрешения на удары вглубь РФ
В США отметили интенсивность российских ударов по ВСУ в Курской области
Александр Климов