В Германии объяснили возможность решения Байдена разрешить ВСУ удары по России

Зеленский попросил Константинополь присвоить Православной церкви Украины статус патриархата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские издания. Отмечается, что лидер киевского режима обратился с соответствующей просьбой к экзархам Константинопольского патриархата во время встречи с ними в Киеве 28 августа.