В Германии опять заявили, что не намерены отправлять войска на Украину

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Министр обороны Германии Борис Писториус ещё раз заявил, что ФРГ не отправит свою армию для защиты Украины в конфликте с Россией. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции.
«Канцлер несколько раз подчеркивал, что никаких сапог на земле в Украине не будет, и на данный момент нам нечего добавить», — заявил Писториус.
Писториус при этом заявил о новом пакете военной помощи Украине в рамках встречи рабочей группы на авиабазе «Рамштайн» на сумму в примерно полмиллиарда евро. Он включает в себя также 10 тыс. боеприпасов из резервов Бундесвера. Поставки вооружения начнутся уже с будущего лета и будут поэтапными.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны обсуждали отправку западных войск на Украину, однако, консенсуса так и не достигли. При этом, он отметил, что исключать возможной отправки войск НАТО и ЕС в зону СВО в будущем нельзя.
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