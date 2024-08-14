В Германии выдали ордер на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинца

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko
Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков». Об это информирует ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.
В апреле генпрокуратура России уведомила, что направила в компетентные органы Соединенных Штатов, Франции, Германии, и Кипра запросы о расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».
Этому предшествовало обращение в Госдуму России депутатов Госдумы Николая Харитонова, Андрея Красова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур к организации и финансированию терактов на российской территории, а также подрыва «Северных потоков». Инициаторы обращения, ссылаясь на данные, полученные из достоверных украинских источников, заявили, что для «операции прикрытия» была привлечена группа дайверов под контролем Кирилла Буданова*.
Ранее в Германии призвали наладить отношения с Россией и восстановить «Северный поток». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Этому предшествовало обращение в Госдуму России депутатов Госдумы Николая Харитонова, Андрея Красова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур к организации и финансированию терактов на российской территории, а также подрыва «Северных потоков». Инициаторы обращения, ссылаясь на данные, полученные из достоверных украинских источников, заявили, что для «операции прикрытия» была привлечена группа дайверов под контролем Кирилла Буданова*.
Ранее в Германии призвали наладить отношения с Россией и восстановить «Северный поток». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Алина Юрчак